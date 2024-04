Roberta Di Padua si è resa protagonista di alcuni contenuti social che stanno generando un certo clamore. Nello specifico, infatti, la donna, nel corso della giornata odierna, ha condiviso due Instagram Stories che lasciano presagire che stia vivendo un momento non proprio piacevole. Cosa succede?

I commenti criptici di Roberta Di Padua sui social

Dopo aver lasciato Uomini e Donne per Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua sta tenendo aggiornati i suoi fan circa la sua vita mediante il suo profilo Instagram. In questi giorni, sia lei sia il suo fidanzato si sono resi protagonisti di alcuni contenuti che hanno generato dei dubbi. Alcuni fan, infatti, hanno ipotizzato che tra i due potessero esserci dei problemi.

In realtà, però, nei giorni successivi i due sono tornati a mostrarsi in reciproca compagnia, come se nulla fosse accaduto. Tuttavia, adesso Roberta ha pubblicato delle Stories criptiche. Nella prima la donna ha scritto che nella vita, prima o poi, tutto si viene a sapere. Successivamente, poi, ha pubblicato un altro contenuto in cui ha fatto riferimento alle scelte sbagliate che spesso si fanno nella vita. Se si sbaglia una volta, non fa nulla, ma se si ripete di nuovo lo stesso errore, allora esso diventa una scelta.

Che sta succedendo? Le ipotesi

Mediante questi contenuti, dunque, Roberta Di Padua ha lasciato trapelare, in maniera alquanto criptica, che qualcuno deve averla delusa in questo periodo. Al momento, però, sembrerebbe che le cose con Alessandro Vicinanza vadano bene, quindi, a chi si starà riferendo la donna? Forse si tratta di delusioni che hanno a che fare con la sfera delle amicizie e non con quella sentimentale? Lorenzo Pugnaloni ha appena diramato la notizia che ci sarebbe una crisi in atto tra Roberta e Alessandro, che sia davvero così? Non resta che attendere per vedere che succederà, anche perché la protagonista, un po’ di tempo fa, ha anticipato che presto avrebbe fatto un bel discorso ai suoi fan.