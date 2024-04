Kumo è stato uno dei primi allievi eliminati dal serale di Amici 23. Il ballerino, amatissimo dal pubblico, è stato intervistato da Comingsoon. Qui ha parlato della sua esperienza nel talent, svelando i suoi rapporti con gli altri compagni, chi potrebbe vincere e quelli che sono i suoi sogni nel cassetto. Scopriamo tutto ciò che ha raccontato Kumo.

Amici 23, Kumo dopo l’eliminazione: non se lo aspettava

L’esperienza ad Amici 23 per Kumo è stata incredibile e si sente senz’altro molto cambiato e cresciuto, emotivamente e artisticamente. Tanti i momenti belli vissuti all’interno del programma tv. Due in particolare: il 17 dicembre, il giorno in cui il suo insegnante Emanuel Lo ha consegnato lui una lettera molto speciale e quando è riuscito a conquistare la maglia del serale. A proposito di questo, Kumo ha avuto tanta paura di non riuscire ad arrivare alla fare più importante del talent. Essere l’ultimo allievo di Emanuel a prendere la maglia per lui è stata una spinta a fare di più. Ma sicuramente non si aspettava che Lo prendesse in squadra anche Nicholas. A quel punto ha temuto che il collega potesse ‘farlo fuori’.

Kumo non si aspettava di essere tra i primi eliminati del serale. Però le cose sono andate così e dunque lo ha accettato ed ora sta andando avanti. Sperava di essere presente in qualche altra puntata per vivere di più il Serale. Un ballottaggio ideale per Kumo? A lui sarebbe piaciuto tanto scontrarsi con Gaia o con Martina, in quanto le stima entrambe. Sarebbe stata una condivisione più che uno scontro, secondo Kumo. Il ballerino non ho rimpianti, sa di aver dato tutto ed ora è felicissimo anche per la Borsa di Studio ricevuta dopo l’eliminazione. Anche se è dispiaciuto per il fatto di non essere stato completamente capito dalla maestra Celentano. Le sue critiche erano quelle che lo ferivano di più.

Chi vincerà secondo Kumo e i suoi legami

Le puntate del serale vanno avanti ma chi vincerà Amici 23? Secondo Kumo sono tutti forti ma per il canto pensa che potrebbero giocarsela molto Martina e Petit. Per quanto riguarda il ballo, secondo Kumo i papabili vincitori potrebbero essere Gaia o Marisol.

Nella scuola, tra l’altro ha legato con tanti dei suoi compagni ma in modo particolare con Martina ed Holden. Prima della fase serale aveva stretto amicizia anche con Simone e Chiara che sono stati eliminati durante il pomeridiano.

Il sogno di Kumo

Ma torniamo a Kumo. Nell’intervista, l’ex allievo di Amici ha spiegato quelli che sono i suoi sogni nel cassetto, chiuso il percorso nel talent. A lui piacerebbe tanto poter ballare sui grandi palchi, per gli artisti internazionale, magari con Justin Bieber oppure con Chris Brown! Con Lazza per quanto riguarda gli artisti italiani. Ma tra i tanti sogni di Kumo c’è anche il desiderio di poter fare un film sulla sua vita e raccontare quella che è la sua storia.