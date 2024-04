Una delle più popolari trasmissioni di Rai 1, ‘Ciao Maschio‘, si prepara per il suo ritrovato slancio nel tardo sabato sera. Con Nunzia De Girolamo alla guida, il programma, alla sua quarta edizione, ospiterà vari volti famosi, aprileo finestre sui loro aspetti meno conosciuti e affrontando anche questioni sociali legate all’uomo moderno. La nuova stagione partirà il 13 aprile, con Paolo Bonolis come primo ospite ad essere intervistato. Quale sarà il vero volto del ‘maschio’ contemporaneo che verrà svelato in questa edizione?

Quando inizia Ciao Maschio e chi sarà il primo ospite

Ciao Maschio manterrà la posizione prestigiosa dell’ultimo spazio del sabato sera, con le nuove puntate che inizieranno a partire dal 13 aprile. Nello specifico, sarà Paolo Bonolis a dare il via alla quarta stagione di ‘Ciao Maschio’, diventando il primo maschio che sarà intervistato da Nunzia De Girolamo.