Jasna Amodei e Marcello Messina hanno interrotto la loro storia, che sembrava essere destinata a grandi cose. Dopo aver preso questa decisione, poi, entrambi hanno deciso di tornare a Uomini e Donne, cosa che, ovviamente, sta generando non pochi dissapori. Ad ogni modo, nel corso di una recente intervista, la donna ha deciso di pungere nuovamente il suo ex con delle rivelazioni sulla loro rottura.

Le confessioni di Jasna Amodei su Marcello Messina dopo l’uscita da UeD

Nel corso di una recente intervista rilasciata per Uomini e Donne Magazine, che ha cambiato modalità di pubblicazione, prima era in edicola ogni settimana, mentre adesso esce mensilmente con molti più contenuti, Jasna Amodei ha fatto delle confessioni. La donna si è soffermata soprattutto sulla fine della sua storia con Marcello Messina.

A tal riguardo, ha detto che, una volta usciti dal programma, i due si sono visti pochissime volte, tre nello specifico, Proprio da allora sono incominciate le incomprensioni e le insofferenze della donna. L’apice, però, si è toccato al compleanno di lei, quando Marcello non ha trovato il modo di raggiungerla. Da lì ci sono stati grossi silenzi tra loro, fino ad arrivare poi alla rottura definitiva.

La reazione di Marcello, momento non facile per lui

Anche una volta appurato che la loro storia non potesse proseguire, però, ci sono stati dei problemi. Jasna ha ammesso che Marcello avesse fretta di divulgare sui social la notizia della loro rottura, mentre lei preferiva aspettare. I due non sono riusciti ad accordarsi, sta di fatto che, alla fine, lui fece un annuncio unilaterale, incrinando irrimediabilmente le cose tra loro. Il loro primo ed unico confronto ufficiale post rottura è avvenuto a Uomini e Donne.

Ad ogni modo, adesso Jasna sta conoscendo un altro cavaliere, dal quale sembra essere molto preso, mentre Marcello ancora sembra serbare del rancore verso di lei. Come avrà reagito, infatti, a questa intervista? A quanto pare Messina ha deciso di adoperare la via del silenzio. In queste ore ha pubblicato dei video su Instagram inerenti solo il sui lavoro, nel quale sta avendo dei problemi. Il cavaliere, infatti, si è sfogato dicendo di aver avuto dei “pacchi” da alcune persone che, all’ultimo momento, lo hanno bidonato, facendogli perdere tempo e denaro. Insomma, non è propriamente un periodo sereno per lui.