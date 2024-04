Mentre Mediaset cerca di trovare novità in grado di intrattenere i suoi telespettatori, a budget non troppo esosi, ci sono altre piattaforme che “approfittano” di questa sofferenza per allargare il panorama di servizi da offrire al proprio pubblico. Tra di esse c’è Discovery, la quale ha preso spunto da quello che è, probabilmente, il programma più fortunato di Mediaset, per portare uno spin-off sulla sua piattaforma. Il programma in questione è, senza ombra di dubbio, Uomini e Donne.

Ecco come sarà il nuovo programma di Discovery ispirato a Uomini e Donne

Come anticipato da FQ Magazine, presto Discovery arricchirà il suo ventaglio di proposte per i telespettatori inserendo un format ispirato a Uomini e Donne, programma fortunato di Maria De Filippi. In particolar modo, l’ispirazione fa capo alla versione Over del programma della conduttrice Mediaset, che è certamente anche la parte più divertente e movimentata della trasmissione.

Nello specifico, il gruppo Warner Bros ha messo nel mirino lo spin-off “The Golden Bachelor“, trasmesso a settembre 2023 su ABC. Il format in questione è costituito da un gruppo di anziani alla ricerca dell’amore in terza età. Al centro dell’attenzione, poi, ci sarà un uomo single.

Quando dovrebbe andare in onda il nuovo format

Le registrazioni di questa rivisitazione di Uomini e Donne Over dovrebbero partire nel corso dell’estate di quest’anno, mentre la messa in onda su Real Time dovrebbe avvenire nel periodo autunnale, sempre dell’anno corrente. In effetti non è affatto strano che Discovery abbia deciso di puntare proprio su un programma nello stile di UeD, considerando l’enorme successo che la trasmissione riesce ad ottenere nel quotidiano. In merito al cast, al conduttore/conduttrice, invece, al momento non ci sono ancora molte informazioni.