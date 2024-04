Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 3 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 3 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Per l’Ariete, la situazione si presenta elettrizzante, particolarmente intensa a partire dal 5, come trovarsi in un mare in cui non sai nuotare. I transiti astrali si posizionano nel tuo segno, cosa che si verifica ogni primavera. Quest’anno, tuttavia, la stagione assume un carattere particolare, con anche Venere che si posizionerà in maniera favorevole sin dal 5. Diversi di voi hanno vissuto un periodo di calo, ma ecco che ora potranno risalire. Ricordiamo infatti che tra gennaio e febbraio sono stati segnalati anche problemi di salute. Questa fase è particolarmente utile, quindi, a chi si è confrontato con questioni amorose difficili.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Toro, le recenti seccature erano comprensibili sia dal punto di vista astrologico che personale, dovuto al fatto che ciò che rimaneva irrisolto dal 2023 ha scaricato il suo peso nel 2022. Perciò, non dovremmo incolpare il 2024 se alcune cose non hanno preso la svolta giusta. Forse qualcuno deve risolvere le liti pendenti. L’avvicinamento di una certa persona sarà evidente. Maggio si preannuncia come un mese di rivelazioni, per chi non prova più amore per una persona è consigliato distanziarsi da un sentimento che ha inflitto dolore, senza timore di modificare il corso della propria esistenza.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, man mano che procediamo verso la metà di aprile, le cose cominceranno a migliorare. Dal 5, Venere rientrerà in un ciclo attivo, facilitando così le decisioni in campo affettivo, aiutandovi a discernere cosa intraprendere e cosa lasciarsi alle spalle. Voglio inoltre segnalarvi che la domenica rappresenterà un momento cruciale per i vostri sentimenti e per il vostro lavoro. Come ho sempre sostenuto, è meglio fare di meno ma con qualità. È noto che voi, nativi dei Gemelli, tendete a riempire la vostra vita con svariati impegni, ma è anche importante ricordare che, se ci si trova travolti dall’eccesso, è necessario fare una scelta.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, adesso ci sono alcune difficoltà riguardo la situazione economica, dovute all’influenza di un Mercurio contrario. Potrebbe esserci qualche dimenticanza, quindi attenzione quando inviate un messaggio di qualsiasi tipo. Ricordatevi di mandarlo alla persona giusta per evitare confusioni. Non dobbiamo tenere la nostra mente nel passato, ma guardare avanti verso il futuro. Inoltre, per i nati sotto il segno del Cancro, che sono spesso emotivamente sensibili, si manifesta a volte un aspetto ambiguo in amore. Questo non è necessariamente a causa di dubbi o indecisioni, ma può dipendere dal rapporto con individui che non forniscono loro sicurezza e stabilità.

Oroscopo del Leone

Leone, è giunto il momento della redenzione di Vittoria con solamente Mercurio e dal venerdì, Venere in posizione favorevole. Ecco che questo periodo si mostra propizio per nuove relazioni, un momento in cui si potrebbe dare spazio a un nuovo amore o a un nuovo entusiasmo legato al campo professionale. Non esistono limiti né vincoli, tutto è alla portata di mano, tutto diventa un’appassionante avventura. Infatti, quando le circostanze si presentano sotto forma di sfide, esse solleticano maggiormente l’interesse di questo segno zodiacale, spingendolo alla competizione.

Oroscopo della Vergine

Vergine, sembra che tu stia accettando una sorta di battaglia con te stesso e il tuo destino. È fondamentale che presti attenzione alla tua salute fisica, in quanto qualcuno potrebbe aver avuto recentemente qualche intoppo, mentre altri devono semplicemente imparare a gestire meglio lo stress. Da tener presente che da venerdì Venere non sarà più in posizione di opposizione; anche se, teoricamente, Venere è più legata agli affetti, ritengo che da venerdì avrai una visione più nitida anche relative alle questioni lavorative. Ho menzionato precedentemente un’incertezza che prossimamente sarà risolta. Il suggerimento è di non abbandonare la sicurezza in favore dell’ignoto.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, le vibranti sinergie astrali del periodo segnalano un orientamento al bene. La mia lettura del firmamento a partire da giugno proietta una fase di grande attivazione positiva, potenzialmente rivoluzionaria. Presumo che ogni azione intrapresa tra aprile e maggio, benché possa sembrare gravosa o causare una certa irritazione, ti condurrà a un inedito traguardo. Pertanto, se stai attraversando momenti di tensione o cambiamento e ti senti tentato di liberarti da situazioni che non ti appagano, causandoti disagio, non abbatterti. Evidentemente, stai operando con una nuova logica e una visione rinnovata che ti guideranno a vivere in maniera diversa rispetto al passato. Potrebbero insorgere alcune complessità per le coppie di lunga data.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, utilizza l’energia vivace della Primavera per avanzare, Marte è dalla tua parte. Si prospettano eventi insoliti e significativi nel fine settimana. Sei consapevole della tua tendenza all’autoanalisi critica, ma fai attenzione a non cadere nell’autolesionismo. Non è raro che un nativo dello Scorpione si sottovaluti. Se ancora brucia in te un desiderio o un’antica passione, o il bisogno di fare pace con qualcuno, tieni presente che da sabato avrà inizio un periodo più favorevole per te.

Oroscopo del Sagittario

Sole, Mercurio e da Venerdì anche Venere nel Sagittario sostengono le tue ambizioni e disegnano un periodo ricco di opportunità su vari fronti della tua vita. Questo coinvolgimento dei pianeti favorisce il settore amoroso, ma anche quello professionale, donando energie positive. Se sei sposato, potresti considerare l’idea di allargare la famiglia o cambiare casa. In generale, l’allineamento astrale inizia una nuova stagione fertile per te, rendendo persino più semplice risolvere eventuali questioni pendenti con i familiari.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, potresti sentirti un po’ sgomento e percepire che le cose procedono con lentezza, specialmente nelle prime due settimane di aprile. Questo perché aspetti con impazienza delle risoluzioni, magari un procedimento burocratico in corso o una trattativa da definire. Questo implica che l’arrivo a un accordo potrebbe essere più arduo del previsto. Potrebbero esserci delle preoccupazioni legate a una persona di riferimento che non sta bene, e non sei in grado di vederla. Suggerisco cautela nelle relazioni con la Vergine e la Bilancia.

Oroscopo dell’Acquario

Le stelle amiche guidano l’Acquario a fare chiarezza nelle situazioni più intricate della sua vita e a superarle. Presto però, l’arrivo della Luna nel proprio segno conferirà un’energia rinnovata. Al momento, Venere, Luna, Mercurio e il Sole sono molto favorevoli. Il desiderio di organizzare e migliorare la propria esistenza è palpabile e le opportunità per una rinascita non sono lontane, anche per i solitari Acquari.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, auspico che al più tardi entro Maggio tu abbia la possibilità di stringere un contratto o un patto; procedere oltre potrebbe essere controproducente. Coloro che hanno mostrato preveggenza non hanno mica commesso errori. Noterai inoltre che la Luna si posizionerà nel tuo segno durante il fine settimana. Quindi, perché non sfruttare questa occasione favorevole per pianificare qualcosa di stimolante, o magari organizzare un meeting? La tua tolleranza risulta messa a dura prova con soggetti nativi dei segni della Vergine e dei Gemelli. Come al solito, potrebbero sorgere momenti di frizione. Il tuo atteggiamento verso l’amore si discosta notevolmente da quello caratteristico degli Arieti e dei Leoni. Ciò nonostante, in questo periodo, individui nati sotto queste costellazioni potrebbero risultare la scintilla giusta per riaccendere le tue emozioni e farle vivere in maniera più accesa.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.