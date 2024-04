Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto stanno vivendo finalmente la loro relazione lontano da Uomini e Donne, anche se i fan sono molto curiosi di vederli insieme e di scoprire come vivono la loro quotidianità. I due, però, non sono molto attivi dal punto di vista della coppia, sta di fatto che questo ha sollevato delle domande, a cui Brando ha voluto dare risposte.

Brando risponde ad alcune domande sul rapporto con Raffaella

In queste ore, Brando Ephrikian ha aperto la box delle domande su Instagram ed ha iniziato a soddisfare le curiosità dei suoi fan. Tra le varie domande, ovviamente, non sono mancate quelle inerenti il rapporto con Raffaella Scuotto. Un utente ha chiesto come mai i due non siano insieme, ma siano spesso lontani.

Ebbene, a tal riguardo, Brando ha ammesso che, purtroppo, la distanza non sta agevolando il loro rapporto. Spostarsi tra Treviso e Napoli non è cosa semplice, considerando anche gli impegni di entrambi. Ad ogni modo, stanno facendo il possibile per riuscire a venirsi in contro, sta di fatto che presto si vedranno. Questa risposta è stata condivisa anche da Raffaella, anche lei inondata di messaggi di questo genere.

Ephrikian fa una confessione su questo periodo

Dopo aver sviscerato questo argomento, poi, Brando ha parlato anche di altro. Un altro utente, infatti, gli ha chiesto se in questo periodo fosse felice. A tal riguardo, l’ex tronista di UeD ha fatto un discorso un po’ più filosofico. Nello specifico, ha detto che, per lui, la felicità non è una condizione duratura, ma è caratterizzata da attimi. Detto ciò, però, nel complesso può definirsi un ragazzo fortunato ed appagato per quello che la vita gli ha riservato, soprattutto in questo periodo.

Brando, poi, ha svelato di essere molto grato a Uomini e Donne, in quanto, grazie al programma, è riuscito a tirare fuori dei lati del suo carattere che non credeva di possedere. Ha imparato a tirare fuori le sue emozioni e ad avere maggiore consapevolezza di sé stesso, pertanto, ne è molto felice.

La malformazione di Raffaella Scuotto

Intanto, anche Raffaella Scuotto ha risposto ad un po’ di domande dei suoi fan. Tra di esse, a colpire maggiormente è una che riguarda un suo difetto fisico, di cui pochi erano a conoscenza. La ragazza, infatti, ha una sorta di malformazione al piede, in quanto ha un dito piegato rispetto agli altri. Un dettaglio che, inizialmente, le provocava disagio e vergogna, ma che, con il tempo, ha imparato ad apprezzare reputandolo un elemento che la unisce a suo nonno, da cui ha ereditato questa particolarità.