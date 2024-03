L’Isola dei Famosi 2024 si prepara per la sua premiere su Canale 5 il prossimo 8 aprile. Tra anticipazioni e speculazioni, Dagospia ha rivelato importanti dettagli sulla folta schiera dei concorrenti, una varietà di personalità che va da Marina Suma a Joe Bastianich.

I concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024

Alla guida del programma ci sarà Vladimir Luxuria, assistita da Sonia Bruganelli e Dario Maltese in studio, mentre Elenoire Casalegno svolgerà il ruolo di inviata in Honduras. Resta allora da scoprire: quali sfide attendono questi nuovi naufraghi nei selvaggi scenari honduregni? L’elenco dei concorrenti di questa nuova edizione è stato svelato da Dagospia, rivelando una gamma variegata di personaggi che si preparano a mettersi alla prova sui banchi sabbiosi dell’isola.

Fra le naufraghe pronte a partire per l’Isola figura Marina Suma, ricordata per aver interpretato scene cult nel film “Sapore di Mare”. A lei si uniscono Valentina Vezzali, ex schermitrice di fama internazionale, Matilde Brandi attrice e showgirl, Luce Caponegro, conosciuta nel mondo dell’hard con lo pseudonimo di Selen, Maité Yanes, Greta Zuccarello, apparsa nel popolare programma “Ciao Darwin”, e Francesca Bergesio, l’ultima Miss Italia eletta, figlia del senatore della Lega.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Sul fronte maschile, invece, vedremo naufraghi come Joe Bastianich, noto per essere stato uno dei giudici di MasterChef Italia. Ci sarà anche Edoardo Stoppa, ex inviato di Striscia la Notizia, il ballerino di Ballando con le Stelle Samuel Peron, l’attore Aras Senol, protagonista della fiction “Terra Amara”, Edoardo Franco, altro volto noto di MasterChef Italia, e infine il modello Artur Dainese.

Le sorprese, tuttavia, non sembrano finite. Dagospia, infatti, rivela anche la possibile entrata in gioco di altre personalità, come il giornalista Alan Friedman, l’attore Francesco Benigno, l’indossatore Pietro Fanelli e la rapper Beba. Quest’anno, quindi, L’Isola dei Famosi 2024 si prepara a offrire un cast di personaggi interessanti e una conduzione che promette ritmo e intrattenimento. L’appuntamento è per il 8 aprile, su Canale 5.