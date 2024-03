Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza fuori città in occasione delle feste di Pasqua. Alcuni utenti del web, però, non hanno potuto fare a meno di sollevare delle polemiche. Ecco per quale motivo.

La vacanza di Alessandro e Roberta per le vacanze di Pasqua

Il rapporto tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua prosegue a gonfie vele dopo Uomini e Donne. Malgrado i due siano stati un po’ assenti dai social nell’ultimo periodo, le cose sembrano andare benissimo.

A confermarlo sono stati i diretti interessati che, nelle ultime ore, hanno pubblicato delle Stories all’interno delle quali hanno rivelato di essere in vacanza a Marrakech in occasione delle vacanze di Pasqua. I due stanno trascorrendo le loro giornate tra escursioni, gite nel deserto, pranzi e cene in ristoranti, anche piuttosto costosi.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Polemica sul web: la storia si ripete

Ebbene, tutto questo ha sollevato delle polemiche tra gli utenti del web. Quando Alessandro era fidanzato con Ida Platano, infatti, molti utenti accusarono la donna di accettare di stare con il ragazzo solamente in quanto le permettesse di fare la bella vita, in giro per il mondo, tra viaggi e uscite.

La situazione pare si stia ripetendo anche con Roberta Di Padua, dunque, sorge spontaneo chiedersi se anche la donna stia con il cavaliere solamente per un tornaconto economico e di tenore di vita. Ad ogni modo, al momento i due stanno ignorando tutte le polemiche. Roberta, però, un po’ di giorni fa disse che, non appena avrebbe avuto un po’ di voglia e tempo, avrebbe fatto un bel discorsetto sui social. Che vorrà parlare anche di questo?