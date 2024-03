Il 27 marzo 2024 è andata in onda la prima puntata della nuova miniserie targata Mediaset: Vanina – Un vicequestore a Catania. Ispirata ai romanzi dell’autrice Cristina Cassar Scalia, è composta da 4 episodi della durata di 110 minuti, trasmessi in prima visione tv su Canale 5 fino al 17 aprile.

Protagonisti della fiction diretta da Davide Merengo, sono Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi, rispettivamente Giovanna Guarrasi e Paolo Malfitano. Nei panni della giovane e determinata “Vanina”, come tutti la chiamano, la vicequestore della sezione Omicidi giunge a Catania dopo un brillante trascorso nella squadra antimafia di Palermo. Il trasferimento rappresenterà per lei anche l’occasione di elaborare il drammatico lutto del padre, ispettore di polizia brutalmente assassinato da un’organizzazione mafiosa. Nella dura lotta per la giustizia, Giovanna si troverà però, a fare i conti anche con l’amore. L’ex fidanzato e magistrato Malfitano infatti, non ha alcuna intenzione di dimenticarla. Sul suo arrivo a Catania aleggia un mistero da risolvere.

Come vedere la replica di Vanina – Un vicequestore a Catania in tv

Le quattro puntate di Vanina – Un vicequestore a Catania sono trasmesse in prima visione su Canale 5 alle 21.30 circa, nelle serate del 27 marzo, 3 aprile, 10 aprile e 17 aprile 2024. I titoli sono rispettivamente: “Il re del gelato“, “Sabbia nera“, “La logica della lampara” e “La salita dei saponari“. Per chi non riesce a seguire gli episodi durante la programmazione in prima serata rimane sempre la possibilità di rivedere gli episodi persi.

Bisogna considerare però, che al contrario di altre produzioni in onda su Mediaset, nel caso di questa miniserie non è prevista al momento una replica televisiva su La5. Il canale 30 del digitale terrestre dunque, almeno per il momento, non contempla nei suoi palinsesti la messa in onda di Vanina. Non bisogna perdere la speranza di usufruire della visione, poiché restano comunque diverse altre possibilità di rivedere le puntate.

Come rivedere le puntate di Vanina – Un vicequestore a Catania in streaming da PC

Mediaset offre come sempre ai suoi telespettatori l’opportunità di fruire gratuitamente delle produzioni andate in onda sui suoi canali, anche nel caso di fiction e miniserie tv come Vanina – Un vicequestore a Catania. É sufficiente infatti, scegliere il dispositivo preferito per poter comodamente rivedere le puntate in streaming.

Nel caso dell’uso di un PC e dunque di un browser, bisognerà collegarsi al sito web mediaset.infinity.it. Nella barra di ricerca si potrà poi scrivere il titolo parziale o completo della serie, selezionando il contenuto prescelto. É bene ricordare che per accedere alla visione completa degli episodi è necessario entrare con un account già registrato, digitando il proprio nome utente e password. Se non si è provvisti di tali dati, sarà possibile provvedere gratuitamente ad una rapida registrazione tramite credenziali social o email. In caso contrario, un messaggio pop-up comparirà sullo schermo avvisando della necessità di effettuare questa operazione.

Come vedere Vanina – Un vicequestore a Catania attraverso l’app Mediaset Infinity e Smart TV

C’è chi preferisce gustarsi film e serie tv attraverso dispositivi differenti, che possono rappresentare un’opzione più comoda. Anche in questo caso la visione delle puntate di Vanina – Un vicequestore a Catania sarà quanto mai semplice. Mediaset offre la possibilità di rivedere i contenuti disponibili attraverso l’app ufficiale Mediaset Infinity, scaricabile gratuitamente sia per i possessori di Apple che di Android. Per accedere, si può utilizzare l’account creato tramite browser o inserire email e dati per una nuova registrazione.

Non manca infine, l’opportunità di utilizzare l’applicazione di Mediaset Infinity anche attraverso Smart TV. Seguendo lo stesso procedimento degli altri dispositivi, si accederà gratuitamente alla visione di Vanina – Un vicequestore a Catania. Nell’area dedicata alla fiction, si potranno selezionare facilmente le puntate di proprio interesse, se già disponibili sulla piattaforma.