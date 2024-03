La puntata di oggi di Uomini e Donne, finalmente, è stata quella dedicata alla scelta di Brando Ephrikian. Il ragazzo è entrato in studio agghindato per la seconda volta, generando un po’ di ilarità. Successivamente, poi, si è entrati nel vivo della questione, mandando in onda le ultime esterne tra il tronista e le corteggiatrici, e poi la scelta vera e propria. Ecco cosa è successo.

Le esterne di Brando con Beatriz e Raffaella prima della scelta

Nella puntata del 26 marzo di Uomini e Donne si è parlato unicamente di Brando. Maria De Filippi lo ha chiamato in studio ed ha fatto entrare anche le due ragazze, Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi. In seguito, sono state trasmesse le esterne fatte con le due ragazze. La prima con Raffaella è cominciata con un po’ di discussioni. Successivamente, poi, i due si sono calmati ed hanno fatto la pace. Dopo hanno trascorso una mezza giornata in una casa, in cui hanno cucinato, mangiato, e simulato un po’ di convivenza. Gianni Sperti ha commentato il tutto dicendo di aver notato una Raffaella totalmente diversa, molto più pacata e tranquilla.

Per quanto riguarda le uscite di Brando e Beatrice, invece, esse sono state tranquille sin dal primo momento. Anche con lei Brando ha voluto trascorrere la mezza giornata in casa. I due hanno cucinato e, successivamente, lui le ha fatto trovare dei dipinti inerenti il loro percorso insieme. In studio, poi, Beatrice si è commossa ed ha ammesso di essere spaventata di non essere la scelta. Poi c’è stato un momento epico, ovvero, una stretta di mano tra la giovane e Tina Cipollari, ma solo su esortazione della conduttrice.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La scelta: Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto lasciano Uomini e Donne insieme

Dopo la messa in onda degli ultimi blocchi di esterne, poi, si è passati alla scelta, ma prima Brando ha voluto sdrammatizzare il tutto ballando con Gianni la canzone di Annalisa. La conduttrice, poi, ha invitato le due ragazze ad uscire dallo studio. Brando ha fatto entrare prima Beatriz, e Alessandro Rausa ha lasciato lo studio borbottando, in quanto ha capito che il tronista non avrebbe scelto la sua preferita. Dopo un discorso piuttosto lungo, il giovane ha detto alla D’Orsi di non essere la sua scelta. Lei ha detto che l’aveva capito, poi è scoppiata in lacrime ed ha voluto ringraziare Brando per le cose che le ha fatto riprovare dopo tanto tempo.

ODDIO ALESSANDRO L HA MANDATO A QUEL PAESE #uominiedonne — SNART ४ is going to the eras tour (@_giulsz) March 26, 2024

Beatriz non è la scelta di Brando! #UominieDonne pic.twitter.com/bUkNOluMPg — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 26, 2024

Poi è stata la volta di Raffaella. Dopo il solito discorso, l’ha tenuta un po’ sulle spinte facendole credere di non essere la scelta, poi ha esplicitato il suo concetto, ed ha detto che non fosse la sua scelta razionale, ma quella fatta con il cuore. Lei si è alzata e l’ha baciato, così hanno ballato insieme sotto la pioggia di petali rossi e si sono baciati. Al termine del ballo, i due hanno ringraziato la conduttrice per l’opportunità ricevuta. Brando ha portato dei piccoli pensieri per i presenti, e poi è uscito dal programma insieme a Raffaella.