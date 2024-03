La celebre serie Sandokan, annunciata già da molti mesi, prepara di nuovo i suoi allestimenti con l’attore Can Yaman pronto a vestire i panni dell’eroico personaggio una volta interpretato da Kabir Bedi negli anni ’70. Di questo ritorno in grande stile si sa già tanto, ma molti dettagli restano ancora avvolti nel mistero. E comunque, per tutti i curiosi ed i fan del famoso pirata dei mari dell’Est: siate pronti, Sandokan sta per tornare!

Can Yaman e le riprese di “Sandokan” in Calabria

A fine aprile prenderanno avvio le riprese del tanto atteso nuovo Sandokan, come annunciato ormai da diversi mesi. Questa serie, prodotta da Lux Vide, avrà tra i protagonisti il celebre Can Yaman, qui impegnato nei panni dell’eroico personaggio che, negli Anni 70, era stato portato in televisione dall’attore Kabir Bedi. La Calabria sarà lo scenario principale delle riprese di questa serie: è infatti nell’area industriale di Lamezia Terme (CZ) che si sta ricostruendo la colonia di Labuan, una delle location più significative della narrazione.

Le sue performance precedenti di Can Yaman lasciano presagire un Sandokan all’altezza delle aspettative, capace di attrarre sia i fan del personaggio originale che un nuovo pubblico. La molteplicità delle location scelte, l’intensa preparazione e l’affidabilità dei protagonisti fanno pronosticare un grandioso successo per questo nuovo Sandokan. Non resta che attendere l’inizio delle riprese, previsto per fine aprile, per avere una conferma di queste aspettative.