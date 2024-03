Si stanno raccogliendo le prime indiscrezioni sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, atteso reality show di Canale 5 che vedrà, per l’edizione di quest’anno, la conduzione di Vladimir Luxuria. Le voci non sono ancora state confermate.

Isola dei Famosi: i presunti partecipanti

A partire dal prossimo lunedì, 8 aprile, sarà trasmessa su Canale 5 la nuova attesa edizione dell’Isola dei Famosi. Il primo membro ufficiale della nuova edizione dell’Isola dei Famosi è Aras Senol, attore, modello e sportivo. È noto al pubblico italiano principalmente per il suo ruolo in Terra Amara, come Cetin, braccio destro di Fekeli. Un’aggiunta alla lista dei partecipanti potrebbe essere in vista, secondo alcune indiscrezioni. Alessandro Rosica, noto come l’Investigatore Social e esperto di gossip, ha rivelato la notizia tramite una storia su Instagram.

Secondo lui, la prossima naufraga potrebbe essere la ex del popolare cantante italiano. Nello specifico, si tratta della modella e fotomodella Khady Gueye. A lei è stata attribuita una relazione con Irama. Secondo Rosica, questo scenario è quasi certo. La partecipazione della modella al reality potrebbe essere un’occasione per svelare maggiori dettagli sulla sua presunta relazione con il cantante. Infatti, Khady ha sempre sostenuto sui suoi social media di non aver mai frequentato Irama, alimentando così dubbi sulla loro effettiva relazione. Ciò che resta è attendere una conferma ufficiale da parte del programma sulla sua effettiva partecipazione.