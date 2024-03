Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 24 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 24 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la giornata potrebbe iniziare con un umore leggermente fiacco. Nonostante ciò, questa condizione va inserita in un quadro generale molto dinamico, hai una intensa energia vitale. Ogni tanto, anche tu, che sei nota per la tua determinazione e ostinazione, necessiti di una pausa. Ricorda però, Ariete, adesso è il momento di fare chiarezza su varie questioni, pianificare eventi importanti per i mesi di giugno e luglio. Che si tratti di coppie che desiderano unirsi in matrimonio, iniziare una convivenza o individui che necessitano di prendere decisioni lavorative, il momento è decisamente imminente. La giornata può essere descritta come lievemente fiacca.

Oroscopo del Toro

Toro, sembra che l’universo si stia comportando in modo scherzoso, visti questi recenti periodi in cui i cambiamenti sono diventati inevitabili. Sia per chi è in auge, sia per chi svolge un’attività professionale consolidata, è pressante la necessità di un cambiamento. Quindi, ci potrebbero essere liberi professionisti che potrebbero affermare: qui non posso più esercitare la mia professione; altri potrebbero esprimere similarmente. In pratica, c’è un bisogno di aspirare a qualcosa di diverso, come avevo pronosticato precedentemente. Questa fase caotica porterà alla luce un rinnovato piano di vita molto più coerente e definito. C’è un sentimento amoroso che necessita di essere esplorato nuovamente.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, se esiste un rapporto nella tua vita che sta vacillando o se sospetti che qualcuno abbia compromesso la tua fiducia, non è il momento di ignorare le questioni come forse hai fatto precedentemente a fine febbraio. Il consiglio astrale per il periodo attuale è di evitare discussioni inutili. Tuttavia, se c’è qualcuno che deve fornirti spiegazioni, non esitare a avviare un dialogo o lascia che la persona si esprima. Un cambiamento cruciale, che sia guidato dal destino o dalla volontà personale, si prospetta in particolare nel campo lavorativo.

Oroscopo del Cancro

Cancro, le tue emozioni hanno un’enorme importanza nella tua vita. Quando provi sentimenti di amore o apprezzi delle belle sensazioni, il tuo sorriso si illumina e il tuo rapporto con coloro che ti circondano – se siano parenti, amici o colleghi – migliora notevolmente. Questo cielo è fondamentale per coloro che desiderano vivere intensamente un’emozione e, prima di tutto, per coloro che aspirano a sentire meglio. Se ci sono delle intese da concludere, adesso avrai delle ottime opportunità. Tuttavia, ti aspetta una sfida all’inizio di aprile.

Oroscopo del Leone

Il Leone può avere alcune difficoltà familiari, sia legate alla casa che al denaro. Stiamo parlando di divisioni patrimoniali, in alcuni casi eredità. La questione è che Giove, per più di un anno, ha fatto diverse apparizioni, per così dire, nel tuo saldo bancario, controllandolo e facendoti notare che potrebbe mancare qualcosa. Per quanto riguarda l’amore, le cose vanno meglio dato che Venere ha smesso di essere contraria. Tuttavia, fai attenzione a non esagerare, specialmente se sei attratto da qualcuno che vive in lontananza.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, Marte si presenta sotto una luce singolare e si sta alternando. Di conseguenza, avvertite una sensazione di estrema stanchezza. Nell’astrologia, Marte simbolizza i nemici dichiarati o sotterranei. Quindi, è possibile che alcuni di voi, nati sotto il segno della Vergine, percepite come non amichevoli, o almeno come inaffidabili, certe figure. Attenzione però, queste persone non devono necessariamente appartenere al mondo esterno, potrebbero benissimo far parte del nucleo familiare. Se percepite un’atonia nell’amore, molto probabilmente è dovuta alla monotonia o a preoccupazioni eccessive.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, la tua propensione a ricucire le relazioni, la tua manifesta affettuosità, pazienza e costanza, sembrano aver ceduto posto ad un inedito senso d’intolleranza. Questo comporterà dei bilanci diversi da come potremmo averli previsti. Non dimentichiamo mai, la Bilancia possiede un temperamento peculiare. A tratti può apparire indolente, in altri momenti può sembrare non voglia mettersi in luce mancando di idee convincenti. Ma non è così. La Bilancia sa come osservare e mediare, ed è in grado di esprimere le proprie emozioni più sincere al momento opportuno. Se recentemente ti sei sentito messo in scacco o continuamente criticato, son certo che ora avrai qualcosa da replicare.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, trovare Venere e Marte in un propizio allineamento è un evento significativo. Importante è innanzitutto perché Marte è il tuo pianeta guida, e questo ti dona in questi giorni un’ottima opportunità per impegnarti in materia d’amore. Inoltre, non dimentichiamoci che le persone che stanno affrontando delle difficoltà possono adesso cercare di migliorare. Riflettere su quello che va fatto a partire da giugno è vitale. Capisco che ci siano state delle giornate particolarmente pesanti all’inizio di questo mese e che fisicamente potresti essere provato, ma con la giusta attitudine…

Oroscopo del Sagittario

Nel panorama astrale, Sagittario, si percepisce un clima di leggera tensione in questo periodo. Quindi, resisti alla tentazione di scaricare le frustrazioni su coloro che ti circondano. Comprendo perfettamente che Venere, la piantagrane, sta esigendo molto da te e offrendo molto anche agli altri. Tuttavia, è fondamentale che nessuno tenti di ridurre il tuo campo di manovra. Infatti, insieme all’Acquario e ai Gemelli, appartieni a quei segni che non tollerano le ingiustizie. Ci sono questioni legali da chiarire, ma soprattutto da gestire, solo se assolutamente necessario.

Oroscopo del Capricorno

Cari Capricorno, sembrate essere sulla buona strada per vedere realizzate le vostre aspirazioni. Fa notare che l’inizio di aprile potrebbe presentare sfide significative, in particolare tra il primo e il 12. Questo periodo richiederà da voi decisioni importanti riguardanti partner di lavoro o collaboratori. Se fosse possibile prendere queste decisioni in anticipo, sarebbe l’ideale. Grazie ai benefici aspetti di Venere, però, siete in una posizione forte per prendere decisioni positive. Interpretando il cielo in modo diverso, vedo che quelli tra voi con relazioni romantiche incerte avranno un momento di verità ad aprile: se le vostre aspettative non saranno soddisfatte, sarete pronti a chiudere e a distaccarvi da una persona o da una situazione.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, questo è un intervallo talmente acceso che potresti chiederti quale sia l’opzione migliore per il tuo futuro; quale sia il percorso più idoneo da intraprendere. Non insistere troppo. È un momento notevole, particolarmente nel mese di febbraio. Se hai stabilito un impegno o un rapporto amoroso, cerca di consolidarlo; altrimenti, cerca di gestire la situazione con prudenza. Venere è stata a lungo nel tuo segno e per questo motivo, sospetto che tu abbia iniziato a comprendere l’importanza di una certa persona nella tua vita. Sembra che il lavoro sia pronto a prendere il volo, ma si discuterà di ciò più profondamente a partire da giugno. C’è una chance da cogliere!

Oroscopo dei Pesci

Pesci, dopo una couple giornate piuttosto gravose, il tuo weekend si ravviva finalmente con la Domenica. E’ un giorno che porta con se ‘nuova vita’ per i tuoi progetti e le tue idee. Sei una persona che, sovente, ha visioni notturne che si rivelano premonizioni. Ti basta uno sguardo per percepire le vibrazioni delle persone che ti circondano. Il tuo spirito romantico, sentimentale e creativo sarà ulteriormente supportato nelle prossime ore. Qualunque disaccordo o malumore abbia offuscato il tuo Venerdì o Sabato, cercalo di lasciarlo nel passato.

