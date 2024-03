Fan di Amici 23 siete pronti? Il serale è davvero alle porte. Sabato vedremo finalmente la prima puntata della fase più importante del programma ma attenzione perché abbiamo una bellissima notizia per voi…

Amici 23, venerdì 22 marzo doppia puntata

Domani, venerdì 22 marzo, proprio il giorno prima della puntata del serale, ci sarà un doppio appuntamento con gli allievi di Amici 23. Infatti non è previsto solo il daytime come di consueto. Prima della striscia quotidiana, sempre su Canale 5, vedremo in onda uno speciale sul talent.

L’appuntamento è per le ore 14.45 e si continuerà con i ragazzi della scuola, fino alla fine del classico daytime, che terminerà intorno alle ore 16.40. Questo vale a dire che domani la puntata di Uomini e donne non andrà in onda per lasciare spazio a Speciale Amici. Non è ancora chiaro che cosa vedremo sul piccolo schermo con questo doppio appuntamento e, al momento, non è stata ancora data una conferma ufficiale rispetto allo speciale.