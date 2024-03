La sfida all’interno di “Pechino Express – La rotta del Dragone” continua a svolgersi freneticamente. Domani, giovedì 14 marzo 2024, i viaggiatori si apprestano ad affrontare la seconda tappa della corsa nel remoto nord del Vietnam, quasi al confine con la Cina. La traccia del Dragone porterà i concorrenti in una corsa da Lang Son a Cao Bang, attraversando le regioni di Dong Dang, Hung Viet e Phúc Sen. Quest’ultima, rappresenta un punto di interesse notevole, in cui le coppie si impegneranno nell’attività chiave di firmare il “libro rosso“. Chi riuscirà a superare le sfide di questa tappa e quali imprevisti li attendono lungo la Rotta del Dragone?

Il percorso totale porta i viaggiatori a coprire un articolato tracciato di 180 chilometri a piedi, con lo zaino in spalla. Questi luoghi, pressoché incontaminati e carichi di antiche tradizioni, riservano però delle sorprese che portano ad emozionanti cambi di scenario, per questo secondo segmento del viaggio. Dopo aver superato la prima tappa non eliminatoria, tutti i partecipanti di questa stagione proseguono in gara: “I Caressa”, “I Pasticcieri”, “I Fratm”, “I Romagnoli”, “I Brillanti”, “I Giganti”, “Le Amiche” e “Italia Argentina”.

I concorrenti cominceranno il viaggio da Lang Son. Qui la coppia dei “Romagnoli“, vincitori della prima tappa, riceveranno da Costantino Della Gherardesca la fatidica busta nera, che determinerà la natura eliminatoria o meno della puntata. A Phúc Sen, i viaggiatori raggiungeranno una tappa cruciale di questo eccitante percorso: i primi ad arrivare e a firmare “il libro rosso” saranno premiati con l’immunità, il diritto di partecipare alla terza tappa ed una straordinaria esperienza di relax. La seconda coppia classificata guadagnerà una posizione nella classifica finale. A Cao Bang le altre coppie raggiungeranno finalmente l’agognato tappeto rosso, posto nei pressi del Memoriale dei Caduti nel corso della guerra.