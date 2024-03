L’undicesima edizione di Pechino Express vedrà i concorrenti affrontare un viaggio spirituale tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. Dopo il ritorno in grande stile del 2023 con la seconda edizione in onda su Sky Uno, il 2024 vede il ritorno in televisione del celebre adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca, che da quest’anno sarà affiancato alla conduzione da Fru dei The Jackal.

Di seguito tutto quello da sapere su come e e dove vedere Pechino Express 2024 in televisione e in streaming.

Dove vedere Pechino Express 2024 in TV

Pechino Express 2024 sarà trasmesso in esclusiva su Sky Uno, gratis per tutti coloro che hanno sottoscritto o sottoscriveranno un abbonamento Sky. Non è invece prevista invece la messa in onda in chiaro su TV8 in differita.

Dove vedere Pechino Express 2024 in streaming

Lo streaming delle nuove puntate di Pechino Express sarà visibile su Sky Go e NOW. Sky Go è il servizio incluso gratuitamente per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Sky, NOW è invece la piattaforma online che trasmette l’intera programmazione dei canali Sky esclusivamente in streaming.

Come vedere Pechino Express 2024

Dopo aver risposto alla domanda dove si vede Pechino Express 2024, rispondiamo ora a come vedere l’adventure-game in onda su Sky e NOW. L’unico modo possibile è sottoscrivere un abbonamento a Sky o NOW.

Sky offre tutto il cinema, gli show televisivi e lo sport, più Netflix in HD a soli 9 euro per 30 giorni, dando la possibilità di disdire quando si vuole, anche prima della scadenza del primo mese.

NOW invece richiede l’attivazione del pass Cinema e Entertainment. È possibile acquistare il pass a un pass promozionale per il primo mese (o anche più mesi, dipende dall’offerta disponibile al momento), per poi continuare a pagare al prezzo base di 14,99 euro al mese. Volendo, è possibile proseguire soltanto con il pass Entertainment al costo di 9,99 euro al mese.