All’interno della casa del Grande Fratello pare si stia spianando il terreno per una lite senza precedenti tra Giuseppe Garibaldi e Alessio Falsone. I due, infatti, non stanno facendo altro che punzecchiarsi. Il clima, però, potrebbe presto diventare molto più acceso di quanto sia adesso. Ecco per quale motivo.

Primo screzio mattutino tra Giuseppe e Alessio al GF

Il risveglio non è stato tra i più sereni nella casa del Grande Fratello. Alcuni concorrenti, infatti, pare abbiano trascorso una notte piuttosto insonne. Giuseppe Garibaldi stava chiacchierando con Greta Rossetti quando, improvvisamente, è arrivato Alessio Falsone. Il barman, allora, ne ha subito approfittato per punzecchiare il coinquilino.

Nello specifico, il protagonista gli ha detto che stanotte lui e Anita Olivieri si siano fatti richiamare tantissime volte dagli autori in quanto non indossavano i microfoni. Gli interventi dello staff dagli altoparlanti, naturalmente, disturba il sonno di tutti gli inquilini. Ad ogni modo, Alessio ha replicato dicendo che lui non avesse mai tolto i microfoni durante la sessione di confidenze con Anita, forse il GF ha richiamato lei. Giuseppe, però, ha continuato a dire che Falsone sia stato richiamato direttamente almeno 3 volte.

Anita e Zanna bianca sono stati richiamati tantissime volte dal GF per non avere il microfono….#GrandeFratello pic.twitter.com/KRz2A01gyT — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) March 13, 2024

Garibaldi sul punto di esplodere contro Falsone

Come se non bastasse, poi, c’è anche un altro episodio degno di nota verificatosi sempre questa mattina, e legato a Giuseppe e Alessio. Il primo, infatti, è apparso piuttosto spazientito, sta di fatto che ha ammesso al coinquilino che presto avrebbe sbottato. Falsone, allora, con fare provocatorio, gli ha risposto dicendo che avrebbe dovuto trovare un motivo valido per farlo, senza sbroccare a caso per faccende inutili.

Giuseppe è stato spiazzato dalla sua risposta, sta di fatto che è rimasto in silenzio per alcuni secondi, poi, ha seguito con lo sguardo Alessio che, nel frattempo, se ne stava andando via. Giuseppe ha fatto un’espressione davvero arrabbiata, cosa che lascia presagire tempesta. In effetti tra i due c’è sempre stato molto attrito a causa di Anita, che pare abbia allontanato il bidello proprio per viversi la relazione con l’ultimo arrivato. Si prevedono, dunque, scintille.