Stanotte Anita Olivieri si è confidata con Alessio Falsone nella casa del Grande Fratello ed ha affrontato molti temi inerenti il suo, a quanto pare, ex fidanzato Edoardo Sanson. La giovane, infatti, ha iniziato a parlare della sua precedente relazione, facendo delle confessioni molto forti, che hanno gettato inevitabilmente fango sul ragazzo. Il comportamento della giovane è stato molto criticato dagli utenti del web. Ma ecco cosa ha rivelato.

Le durissime confessioni di Anita su Edoardo al GF

Che la relazione tra Edoardo Sanson e Anita Olivieri fosse giunta al capolinea lo avevano intuito tutti. Ad ogni modo, nessuno si aspettava che la ragazza avrebbe parlato in maniera così distaccata e dura di quello che reputava essere il padre dei suoi figli. La concorrente si è rifugiata sotto le coperte con Alessio, a cui ha rivelato dei dettagli molto privati.

In particolare, Anita ha detto che negli ultimi anni le cose tra lei ed Edoardo non andavano affatto bene. I due si lasciavano di continuo e, ogni volta che questo accadeva, lui si recava sotto casa di lei per implorarle di tornare insieme. La ragazza ha svelato che il giovane si gettasse per terra dicendo che si sarebbe addirittura ammazzato se lei non lo avesse perdonato.

La Olivieri rincara la dose, Alessio se la ride: web indignato

La Olivieri, poi, ha continuato con le sue confessioni agghiaccianti. In particolare, ha detto che lei, per pura pena, decideva di accoglierlo in casa sua per consolarlo e farlo calmare. In queste occasioni, però, gli ripeteva che non voleva stare con lui in quanto non nutriva più nulla, ma solo tanta pena. Inoltre, ha anche aggiunto che Sanson ha commesso tanti errori verso di lei. Insomma, parole decisamente forti, a cui Alessio ha replicato ridendo e schernendo Edoardo.

Il modo in cui la concorrente del GF ha trattato Edoardo, del quale sembrava essere ancora presa fino a qualche settimana fa, ha indignato profondamente gli utenti del web. in tanti si sono scagliati contro la ragazza reputando il suo comportamento davvero cattivo e imbarazzante. Per molti, Anita starebbe agendo in questo modo per cercare di ripulirsi la coscienza per i comportamenti che ha assunto in questo periodo nella casa nei riguardi di Alessio, in modo da far passare il suo ex per il cattivo.