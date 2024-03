L’ingresso nella casa del Grande Fratello di Alessio Falsone si può dire che sia quello che ha scatenato maggiori polemiche, almeno nell’ultimo periodo. Il ragazzo, infatti, ha subito fatto di tutto per mettersi in gioco e per dare luogo a delle dinamiche. Del suo comportamento, però, pare si stia risentendo un po’ troppo Giuseppe Garibaldi. Ecco cosa ha svelato a Letizia Petris.

Lo sfogo di Giuseppe Garibaldi contro Alessio dopo il GF

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi si è aperto con Letizia Petris, ed ha manifestato un certo risentimento nei riguardi di Alessio Falsone. In particolar modo, il giovane ha ammesso di essere rimasto male nel notare il recente avvicinamento che c’è stato tra lui e Beatrice Luzzi.

Poco alla volta, infatti, è come se Alessio stesse facendo di tutto per riuscire a portare via a Giuseppe tutte le persone con cui ha legato. Letizia Petris, infatti, ha fatto notare al coinquilino che, secondo il suo punto di vista, lui è geloso di Alessio, il quale si è avvicinato prima a Perla Vatiero, poi ad Anita Olivieri e, adesso, anche a Beatrice Luzzi. Giuseppe ha risposto dicendo di non nutrire gelosia, ma di essere semplicemente molto infastidito.

Giuseppe scredita Falsone: “Non c’è paragone”

Nel corso del confronto, Letizia ha cercato di andare un po’ più a fondo sullo stato d’animo del ragazzo, sta di fatto che gli ha domandato se si senta un po’ in “competizione” con l’ultimo arrivato. Dinanzi questa domanda, Giuseppe ha risposto in maniera decisamente secca, ed ha detto che lui e Alessio non sono minimamente paragonabili.

I due, infatti, hanno dato luogo a due percorsi totalmente differenti all’interno della casa del GF. L’unica cosa che, almeno al momento, avvantaggia Falsone, è il fatto di avere molte energie, in quanto è entrato da poco tempo. Giuseppe, invece, così come tutti gli altri veterani, è assolutamente spompato, forse per questo non riesce tanto a rispondergli a tono.