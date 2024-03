L’Isola dei Famosi, è pronta a tornare in primavera. La conduzione vedrà un cambio significativo con l’insediamento di Vladimir Luxuria. Questa modifica rappresenta solo una delle novità, insieme ad altri ritocchi al format.

L’Isola dei Famosi 2024: l’indiscrezione sul cast

Con l’avvicinarsi dell’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi iniziano a circolare voci sul nuovo cast del reality, che diverrà prossimamente la nuova attrazione delle serate Mediaset, una volta che si concluderà il Grande fratello. Un’edizione che non mancherà di novità, a cominciare dalla conduzione, che quest’anno è stata affidata a Vladimir Luxuria, la quale cambierà i confortevoli panni dell’opinionista per quelli più sfidanti del conduttore. Il ruolo di opinionista sarà svolto invece da Sonia Bruganelli, che lascerà il Grande Fratello per affiancarsi a Luxuria nell’Isola dei Famosi.

Al fianco di Sonia Bruganelli, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci Alvin, che avrebbe ceduto il ruolo di inviato a Elenoire Casalegno, bella e brava professionista che quest’anno si occuperà degli inviati in Honduras. Ma quale sarà il cast di concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024?

Fra i possibili partecipanti si parlava di Alan Friedman e Samuel Peron, ma ora si aggiungono nuovi nomi. Fra questi spiccano figure di rilevanza televisiva, come Edoardo Stoppa, noto personaggio televisivo che fa parte della scena mediatica da decenni, passando da Mediaset a La7, fino a giungere a Sky. Attualmente, Stoppa è impegnato con Ogni mattina su Tv8, dove si occupa di animali e ambiente, temi a lui molto cari, ma sembra pronto a diventare uno dei naufraghi della prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

Al suo fianco, ci saranno anche il modello ucraino Artur Dainese, noto per essere stato uno dei tentatori di Temptation Island Vip, l’attore palermitano Francesco Benigno e la showgirl Matilde Brandi, che era già stata in lista per l’edizione 2022 di questo reality, da cui però si era ritirata per motivi personali. Un ultimo nome riportato per la futura edizione dell’Isola dei Famosi è quello di Selen, la popolare ex attrice porno, che da anni si è ritirata dal mondo della pornografia per dedicarsi al mondo dello spettacolo e della televisione.

Con un cast così variegato e una nuova conduzione, l’Isola dei Famosi 2024 si prospetta già come un’edizione piena di sorprese e colpi di scena. Resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla prossima edizione del popolare reality show di Canale 5.