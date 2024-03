L’11 Marzo, su Canale 5, in prima serata, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023. Come sempre, la rubrica Il meglio e il peggio di è pronta a mettere in evidenza gli accadimenti più salienti, con particolare attenzione verso le news dell’ultima ora.

I protagonisti indiscussi sono stati Beatrice Luzzi, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero. I concorrenti stanno affrontando fasi diversi dei loro percorsi. C’è chi è rimasto particolarmente deluso da alcune situazioni e chi, al contrario, ha deciso di vivere un nuovo sentimento romantico. Le sorprese, ovviamente, non sono mancate.

Grande Fratello 2023, le news dell’ultima ora: il meglio e il peggio di lunedì 11 Marzo

Il Grande Fratello 2023 è giunto a una fase molto delicata. Tutti vorrebbero arrivare in finale, però, per il momento, solo Beatrice Luzzi e Rosy Chin hanno il posto assicurato. Gli altri concorrenti stanno ancora lottando per arrivare al traguardo tanto ambito. La quotidianità è scandita da litigi e incomprensioni. Il clima non è tra i migliori e alcuni inquilini non riescono proprio ad andare d’accordo. Le situazioni degenerano velocemente, fino ad aprire le porte a nuovi contrasti.

Nella puntata di ieri sera, Beatrice non ha potuto fare a meno di commentare il comportamento di Anita Olivieri. Giuseppe Garibaldi ha espresso le sue perplessità e Perla Vatiero è stata messa alle strette.

Nuovo scontro tra Anita e Beatrice: Alessio Falsone chiamato in causa

Anita Olivieri ha ammesso di essere interessata ad Alessio Falsone. I due stanno costruendo un rapporto sempre più intenso. Beatrice Luzzi, tuttavia, è abbastanza in disaccordo con tale situazione. La presenza di Edoardo, a parer suo, rende tutto questo molto sospetto. Ritiene che quella della ragazza sia solo una strategia per cercare di arrivare in finale.

Durante la puntata di ieri del GF 2023, non ha fatto altro che ribadire il suo pensiero: “Lei ha alzato la temperatura molto velocemente perché era in bilico”. Anche Cesara Buonamici e Alfonso Signorini stanno facendo fatica a comprendere il comportamento di Anita. Alessio Falsone, invece, si è difeso da tutte le accuse. È convinto che l’ex attrice di Vivere sia solo gelosa della loro attrazione: “Penso che Beatrice una cosa così non l’abbia mai provata”.

Giuseppe Garibaldi deluso: il ‘no’ di Beatrice Luzzi

Giuseppe Garibaldi, in questo momento, sta affrontando un periodo difficile. Non solo ha dovuto combattere contro i suoi problemi di salute, ma anche perso l’amicizia di Anita Olivieri. Quest’ultima, infatti, non si è fatta alcun problema a prendere le distanze da lui. Il diretto interessato non è riuscito a nascondere la sua delusione. Inoltre, era certo che alcuni dei suoi coinquilini lo considerassero un ottimo candidato per la finale. Le cose, invece, sembrano stare in modo totalmente diverso.

Il recente avvicinamento a Beatrice Luzzi avrebbe potuto nascondere un ritorno di fiamma. Il confronto di ieri, tuttavia, pare aver chiuso totalmente questa porta. La diretta interessata ha ammesso di non voler percorrere nuovamente questa strada.

Mirko Brunetti avverte Perla Vatiero: la reazione di lei

Perla Vatiero, in un primo momento, si era avvicinata molto ad Alessio Falsone. Adesso, però, sembra che tra loro non ci sia più niente. La presenza di Anita Olivieri, infatti, ha cambiato tutto.

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha deciso di tornare sull’argomento. Questa volta ha voluto mettere in guardia la donna sul comportamento del suo compagno di avventura. Ritiene che lui l’abbia solo presa in giro. L’ha invitata a non dimenticare che si trova all’interno di un reality show: “Sei troppo buona. Non ti scordare che quello è un gioco”. La ragazza non è riuscita a trattenere le lacrime. Anche lei, infatti, si è resa conto della situazione.