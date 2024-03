Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, si prepara ad un fine settimana movimentato e alla presenza di ospiti promettenti. Durante il weekend del 9 e 10 marzo, avremo la possibilità di ascoltare storie affascinanti, apprendere particolari interessanti sulle carriere degli ospiti, e rimanere incollati al televisore grazie alle interviste approfondite e coinvolgenti.

Verissimo: gli ospiti e interviste del weekend 9 e 10 marzo 2024

Sabato il primo ospite sarà Riccardo Scamarcio, noto per la sua partecipazione in Race for Glory: Audi vs Lancia, film in uscita il 14 marzo. L’intervista coinvolgerà anche Federica Panicucci e Roberto Poletti, che a partire dall’11 marzo si trasmetteranno ogni giorno, dalle ore 10.55, su Retequattro con “Mattino 4”. Il cast di “Terra Amara” sarà rappresentato da Erkan Bektaş, l’attore che interpreta Abdülkadir Keskin nel popolare show di Canale 5.

La coppia di fidanzati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser parleranno del loro futuro matrimonio, previsto dopo sette anni di fidanzamento. Vi sarà anche l’incontro con i ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, che condivideranno le gioie dell’essere neogenitori di Asia. Sarà ospite anche Bugo, che sta per pubblicare il suo nuovo album “Per fortuna che ci sono io”, e discuterà dello scontro che ebbe con Morgan sul palco del Sanremo 2020, poi risolto in tribunale. Domenica sarà l’occasione per una intervista-ritratto ad Emma Bonino, fatta eccezione per il suo ruolo politico.

Bonino ha combattuto per i diritti civili per tutta la vita. In seguito alla recente scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia, suo figlio Emanuele Filiberto sarà presente in studio per rendere omaggio. Tra gli ospiti ci sarà anche Marco Maddaloni, partecipante al “Grande Fratello”, che ha lasciato il reality show dopo la morte del suocero. Sarà presente con la moglie Romina. La storia di BigMama, artista di successo grazie all’ultimo Sanremo, sarà un ulteriore tema di discussione. Per concludere, Verissimo dedicherà uno spazio all’amicizia nata tra Gemma e Ida presso “Uomini e Donne”.