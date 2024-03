Mara Venier si assicura un altro giro sul palcoscenico di Domenica In per la stagione 2024/2025. Questa ri-conferma arriva dopo un periodo di polemiche relative a un malinteso che ha coinvolto Venier e Roberto Sergio, l’amministratore delegato di Rai, portando la popolare presentatrice a essere al centro delle discussioni. Come ha reagito Venier a questa notizia?

Mara Venier confermata a Domenica In

La conferma è ufficiale: Mara Venier sarà la conduttrice della prossima stagione di Domenica In. Questa decisione arriva dopo la controversia in cui la conduttrice finì al centro delle polemiche, leggendo in diretta il comunicato dell’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio. Mara incurante delle possibili conseguenze ha letto il comunicato, dopodiché è scoppiata la polemica.

Forse anche per questo motivo, accompagnato dai buoni risultati ottenuti, è stata confermata per la nuova stagione. Pertanto, salvo decisioni last minute, Mara Venier sarà alla guida di Domenica In per la stagione 2024/2025. Questa occasione segnerà la sua sedicesima volta alla conduzione del famoso programma domenicale.

Questa notizia è stata confermata attraverso un comunicato destinato a chiarire le voci sulla possibile sostituzione di Venier con Massimo Giletti per il pomeriggio domenicale di Rai1. La smentita è categorica e precisa: “Leggiamo con stupore di una possibile sostituzione di Mara Venier con Massimo Giletti la domenica pomeriggio. Anche questa è una notizia priva di ogni fondamento. Mara Venier continuerà ancora con la sua Domenica In”.

Alla luce delle circostanze, sembrerebbe che l’ipotesi di vedere Giletti alla conduzione domenicale sia stata valutata e successivamente scartata. La regina indiscussa della domenica rimane dunque Mara Venier, confermatissima per la nuova stagione.