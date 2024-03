Jake Paul, noto YouTuber diventato pugile, e Mike Tyson, ex campioni di pugilato dei pesi massimi, sono pronti a sfidarsi in quel che promette di essere lo spettacolo più polarizzante della recente ondata di match di boxe crossover. L’incontro avrà luogo il 20 luglio allo stadio AT&T di Arlington, Texas, e sarà l’evento principale per la trasmissione in diretta su Netflix, segnando il debutto del gigante dello streaming sul ring dello sport da combattimento. Pare che lo scontro, particolarmente atteso, rappresenti una grossa novità per il mondo della boxe, così come per quello dello streaming. Che cosa porterà questa innovativa combinazione tra mondo digitale e sport da combattimento?

Jake Paul vs Mike Tyson: quando e dove vederlo

Il 7 marzo 2024, Jake Paul, ormai celebrità nel mondo dello sport da combattimento, ha annunciato un incontro di boxe con Mike Tyson. Paul, diventato famoso nel settore dopo aver messo KO l’ex cestista NBA Nate Robinson durante il match di esibizione di Tyson contro Roy Jones Jr. nel 2020.

Ora, lo YouTuber convertito in pugile, affronterà Tyson, l’ex campione dei pesi massimi di boxe. Questo sarà lo spettacolo più polarizzante della recente mania per la boxe tra celebrità e sportivi provenienti da altre discipline.

This event is not a PPV. Free to all 260 million Netflix subscribers…500 million plus homes. Live. #PaulTyson pic.twitter.com/hqQNe68JLX — Jake Paul (@jakepaul) March 7, 2024

L’incontro di boxe tra Tyson e Paul è previsto per il 20 luglio all’AT&T Stadium di Arlington, Texas. Sarà un evento principale trasmesso su Netflix, come rivelato dalle autorità a ESPN. Questa sarà la prima incursione della compagnia di streaming nel mondo degli sport da combattimento, e il suo terzo evento sportivo live complessivamente.

Resta incerto come lo stato del Texas regolamenterà questo incontro, che attirerà sicuramente molta attenzione e critiche. Non è ancora certo se sarà classificato come lotta professionale o esibizione.

Tyson è uno dei pugili più grandi e temuti nella storia dei pesi massimi, ma avrà 58 anni al momento del combattimento. Paul, invece, ha 27 anni, tre decenni meno di Tyson.

Paul (9-1, 6 KO) si è ulteriormente distinto nel tempo, sconfiggendo ex stelle dell’UFC come Nate Diaz, Anderson Silva e Tyron Woodley. Successivamente, il pugile di Cleveland ha cambiato strategia, affrontando avversari con più esperienza per aumentare le proprie competenze in vista di un futuro campionato mondiale.

Paul ha fatto scalpore poco più di quattro anni fa, andando virale dopo aver messo KO Nate Robinson nell’incontro preliminare del match di Tyson. “È folle pensare che nel mio secondo incontro professionale sono diventato famoso per aver messo KO Nate Robinson nei preliminari del match di Mike Tyson”, ha detto Paul. “Ora, meno di quattro anni dopo, sto per sfidare Tyson personalmente.”

Paul è stato protagonista in un episodio della serie “Untold” di Netflix lo scorso anno. Con il prossimo evento di boxe, la piattaforma di streaming sta continuando il suo ambizioso ingresso nello sport dal vivo.