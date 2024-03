Barbara D’Urso su Rai1? Questo progetto, sebbene fonte di molti rumor, è stato categoricamente smentito dall’AD dell’azienda, sottolineando un certo grado di preoccupazione per le ripercussioni che un’operazione di questa natura potrebbe causare. Tuttavia, nonostante la smentita, le voci sul possibile ritorno di D’Urso continuano a rimanere in vita.

Barbara D’Urso, i rumor su un possibile ritorno in Rai e la smentita dell’AD

Si era diffusa l’idea che Barbara D’Urso potesse avere uno spazio nel sabato sera di Rai1, ma il progetto sembrava più un desiderio da realizzare che una casella certa dei prossimi palinsesti. Non appare una casualità la seconda smentita che è giunta da parte dell’Amministratore Delegato della Rai sul ritorno di Barbara D’Urso in azienda, una smentita che pareva tradire una preoccupazione per le possibili ripercussioni di un’operazione di tale portata. Si nota, infatti, che i palinsesti per il 2024/2025 non sono ancora definiti e che nulla è da escludersi con certezza.

La preoccupazione per un potenziale ritorno di Barbara D’Urso in prima serata è multiforme: andare allo scontro frontale con l’editore del principale competitor e con il volto più potente della TV italiana può rappresentare una scelta audace e rischiosa. Le implicazioni possono essere anche di natura politica, visto che l’editore del principale competitor della Rai detiene una rilevanza non trascurabile.

Un cambio di scenario può agitare le dinamiche dello scenario politico che lo ha nominato e destabilizzare equilibri precari.

Nonostante le dichiarazioni e le evidenti necessità di cautela, il progetto per un ritorno di Barbara D’Urso è al vaglio, con un gruppo di autori già al lavoro.