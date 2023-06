Una nuova miniserie di documentari sta per fare il suo debutto su Netflix. “Tour de France: sulla scia dei campioni” offre uno sguardo approfondito e senza precedenti sulla famosa gara ciclistica, rivelando i retroscena di sette squadre emblematiche dal loro addestramento fino al traguardo a Parigi. Ma quando esattamente potremo vedere questa attesissima serie e cosa ci aspetta?

Quando esce Tour de France: sulla scia dei campioni?

La serie, composta da otto episodi, sarà disponibile in Italia a partire dall’8 giugno 2023. Ogni episodio avrà una durata di 45 minuti, fornendo così agli spettatori una visione completa e intensa della competizione più iconica del ciclismo mondiale.

Dove si può vedere Tour de France: sulla scia dei campioni?

La serie sarà disponibile per la visione su Netflix. Quindi, se sei un appassionato di ciclismo o se sei semplicemente curioso di scoprire i segreti e le strategie che stanno dietro a questa incredibile gara, tutto ciò di cui hai bisogno è un abbonamento a Netflix e un comodo divano da cui goderti lo spettacolo.

Di cosa tratta Tour de France: sulla scia dei campioni

Tour de France: sulla scia dei campioni segue da vicino tutti i partecipanti del Tour, dai corridori ai team manager, per capire come funziona veramente la gara diventata un vero simbolo internazionale e trasmessa in 190 territori.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

I retroscena di sette squadre iconiche – AG2R Citroën, Alpecin-Fenix, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, BORA-hansgrohe, Jumbo-Visma e Quick-Step Alpha Vinyl – saranno rivelati, dalla fase preparativa fino al traguardo a Parigi.

La serie documentaristica promette di essere un viaggio affascinante nel mondo del ciclismo professionistico, con uno sguardo senza precedenti sulla preparazione, la strategia e lo sforzo che stanno dietro a ogni giro del pedale.

Tour de France: sulla scia dei campioni, il trailer uffuciale

Chi ha prodotto Tour de France: sulla scia dei campioni

La serie è stata prodotta da Paul Martin, Yann Le Bourbouach, Amelia Hann e James Gay-Rees. La produzione è stata curata da Box to Box Films e Quad. Questi nomi di spicco nel mondo della produzione televisiva promettono una serie di alta qualità, che coniugherà la narrazione avvincente con immagini mozzafiato delle varie tappe del Tour.