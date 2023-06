Oggi pomeriggio, sul campo 7, Lorenzo Musetti affronta il russo Aleksandr Shevchenko nell’incontro valido per il secondo turno del Roland Garros 2023. L’azzurro è reduce dal brillante successo ottenuto al debutto contro lo svedese Mikael Ymer, battuto 7-5, 6-2, 6-4 al termine di un match senza storia. Il russo ha invece superato l’ostacolo Oscar Otte al tie-break del quarto set, col punteggio finale di 7-5, 4-6, 6-1, 7-6(2), a conferma dell’ottimo stato di forma attraversato.

Di seguito le informazioni principali sull’orario di inizio dell’incontro e dove vedere Musetti-Shevchenko in TV e in streaming oggi nel secondo turno del Roland Garros 2023.

Dove vedere Musetti-Shevchenko in TV

L’incontro di oggi tra Musetti e Shevchenko al Roland Garros sarà trasmesso in diretta TV su Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Il match inizierà non prima delle ore 15:30 sul campo 7. Sullo stesso campo, quest’oggi si disputeranno prima due incontri di singolare femminile: Mertens-Osorio Serrano (alle 11:00) e Samsonova-Pavlyunchenkova (non prima delle 12:15), entrambi validi per il secondo turno.

La soluzione più semplice per vedere Musetti-Shevchenko in diretta televisiva è aderire alla promo Prova Sky Q, grazie alla quale è possibile accedere all’intera programmazione live e on demand di Sky più il catalogo Netflix a soli 9 euro per 30 giorni. Al termine del periodo promozionale sei poi libero di scegliere se proseguire col rinnovo oppure disdire. In caso di disdetta, non devi sostenere alcuna spesa extra.

Quello di oggi sarà il primo confronto ufficiale a livello ATP tra il numero 18 al mondo Musetti e il russo Shevchenko, con quest’ultimo che occupa la posizione numero 87 del ranking. Nonostante la graduatoria in classifica non lo ritragga come una delle minacce più serie per il nostro Lorenzo, Shevchenko ha dimostrato in più di un’occasione di poter dire la sua anche contro avversari di spessore. Ne sa qualcosa Jannik Sinner, che a Roma ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie prima di avere la meglio sul russo.

Dove vedere Musetti-Shevchenko in streaming

Lo streaming dell’incontro Musetti-Shevchenko di oggi al Roland Garros sarà visibile su Sky Go, NOW, eurosport.it, discovery+, DAZN e Tennis Tv.

Il modo più conveniente per seguire i migliori tornei di tennis della stagione e, più in generale, gli altri eventi sportivi, è sottoscrivere il pass Sport di NOW. Così facendo ci si assicura la visione in streaming di tutto lo sport di Sky, live e on demand, a un prezzo competitivo.

A noi non resta quindi che darvi appuntamento a oggi pomeriggio, quando sul campo 7 di Parigi andrà in scena il match tra Musetti e Shevchenko valido per il secondo turno del Roland Garros. Diretta TV su Eurosport 1-2 (canali 210 e 211 di Sky) e in streaming su NOW.

