Questa mattina fa il suo debutto all’ATP Roma 2023 Jannik Sinner, che sul campo centrale sfiderà l’australiano Thanasi Kokkinakis a partire dalle ore 11:00. Per l’altoatesino un inizio piuttosto agevole, nonostante nel tennis non esistano mai partite scontate. In attesa di conoscere l’esito del match, ricordiamo che nella giornata di oggi scenderà in campo anche Fabio Fognini contro Miomir Kecmanovic, dopo la vittoria al primo turno contro il britannico Andy Murray. Domani invece esordirà Lorenzo Musetti: per il talento 21enne di Carrara il derby tutto azzurro contro Matteo Arnaldi, dopo il successo a sorpresa di quest’ultimo sull’ex top 10 Diego Schwartzmann.

Di seguito le informazioni su dove vedere Sinner-Kokkinakis in televisione e in streaming quest’oggi.

Dove vedere Sinner-Kokkinakis in TV

L’incontro valido per il secondo turno dell’ATP Roma Sinner-Kokkinakis sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in chiaro su Canale 20. Il match inizierà alle ore 11:00, aprendo di fatto il programma di giornata sul campo centrale.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Jannik Sinner torna quindi sulla terra rossa dopo aver saltato l’ATP Madrid, vinto dal fuoriclasse spagnolo Carlos Alcaraz. Fin qui una stagione giocata ad altissimo livello dall’azzurro, semifinalista nel Masters 1000 di Indian Wells e in finale a Miami, nonché in semifinale a Montecarlo, senza dimenticare il successo all’Open Sud de France e la finale persa a Rotterdam una settimana più tardi. In entrambe le finali Jannik ha dovuto fare i conti contro Daniil Medvedev, per lui forse l’avversario più difficile da affrontare in questo momento, in particolare sul cemento, dove il russo è capace di esaltarsi.

Dove vedere Sinner-Kokkinakis in streaming

Lo streaming dell’incontro Sinner-Kokkinakis di oggi a Roma sarà visibile su Sky Go, NOW e Mediaset Infinity.

È la terza volta che Jannik Sinner e Thanasi Kokkinakis si affrontano in un match ufficiale a livello ATP. Fin qui il bilancio è nettamente a favore dell’azzurro, che ha vinto entrambi gli incontri precedenti. Il primo confronto tra i due risale a Cincinnati lo scorso anno, quando Jannik ebbe la meglio sull’australiano al tie-break del terzo e decisivo set. La seconda vittoria è invece arrivata a inizio 2023 nel torneo di Adelaide 1: successo per 2 set a 0, con il primo risolto ancora una volta al tie-break.

A noi dunque non resta che darvi appuntamento per questa mattina alle ore 11:00, quando sul campo centrale degli Internazionali d’Italia Jannik Sinner affronterà l’australiano Thanasi Kokkinakis. Diretta TV su Sky e in chiaro su Canale 20, in streaming su NOW e Mediaset Infinity. Chi vince accede al terzo turno, in programma nella giornata di domenica.

Ti potrebbe interessare anche: Come e dove vedere l’ATP Roma 2023 in televisione e in streaming

Crediti immagine di copertina: @federtennis (profilo ufficiale Twitter della FITP, Federazione Italiana Tennis e Padel)