La quarta stagione di Mare Fuori sarà caratterizzata da tanti cambiamenti. Il cast, stando alle anticipazioni, subirà delle modifiche importanti. Per esempio, Valentina Romani, che ha dato il volto alla bella Naditza e che ha fatto sognare tutti grazie alla storia d’amore con Filippo, non tornerà a ricoprire i panni del suo personaggio.

L’esperienza nella serie tv di Rai 1, però, le ha aperto le porte del mondo della recitazione. È stata coinvolta in un’importante nuovo progetto che promette di rivoluzionare la scena italiana della fiction. Si tratta di Gerri (titolo provvisorio), girata in diverse località della Puglia. La ragazza affiancherà Giulio Beranek, Silvia Piacente, Fabrizio Ferracane e Massimo Wertmuller. Al momento, non si hanno ancora informazioni sulla posizione che andrà a ricoprire o sui dettagli della trama, ma è noto che sarà una delle protagoniste principali.