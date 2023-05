Le prime due stagioni di Doc-Nelle tue Mani sono state un vero successo. Dopo un’attesa che non ha fatto altro che aumentare la curiosità dei fan, finalmente, è stato rilasciato un annuncio che ha spostato l’attenzione sulle nuove puntate. A partire da lunedì 15 Maggio, gli attori torneranno sul set per dedicarsi alle riprese della terza stagione. La trama è ancora avvolta nel mistero, però, stando a quanto dichiarato in precedenza, i colpi di scena non mancheranno.

Andrea Fanti, interpretato dall’amatissimo Luca Argentero, dovrà lottare contro le conseguenze della sua confessione. Nonostante lo sforzo per combattere un pericoloso batterio, sarà costretto a impegnarsi per recuperare la fiducia di chi ha sviluppato alcuni dubbi su di lui. Si ricorda che tutti gli episodi andati in onda su Rai 1 possono essere recuperati, in modo totalmente gratuito, sulla piattaforma di RaiPlay.

L’attore, dopo aver messo al corrente i fan sull’inizio delle riprese a Viva Rai2!, ha anche pubblicato sul suo profilo di Twitter una foto con il titolo della prima puntata della terza stagione. Essa avrà il nome di Risvegli.