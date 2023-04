Your Honor è andata in onda, per la prima volta, nel 2021. Al momento, le due stagioni rilasciate non hanno colpito davvero nel segno. Non si sa ancora nulla sulla realizzazione di eventuali nuovi episodi, però, Bryan Cranston, conosciuto principalmente per aver dato il volto a Walter in Breaking Bad, ha già annunciato di non poter tornare a vestire i panni del protagonista.

La storia del giudice Michael Desiato, infatti, si è conclusa con le ultime puntate. A parer suo, è molto difficile che venga dato un seguito alle dinamiche che lo riguardano. Probabilmente, si proverebbe a dare spazio a un altro personaggio. Ad ogni modo, gli piacerebbe molto entrare a far parte della produzione:

Sarei molto interessato a produrre la terza stagione. Non penso che potrei farne parte perché il mio personaggio è tornato in prigione.

In Italia, è stato Sky, accessibile tramite abbonamento, a occuparsi della distribuzione del titolo. Lo streaming, invece, è stato affidato a NOW.