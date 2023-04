Il successo riscontrato dalla serie tv Mare Fuori è davvero indiscusso. Gli autori, infatti, hanno annunciato che, dopo la messa in onda della prima, la seconda e la terza stagione, ci saranno anche una quarta, una quinta e, addirittura una sesta. Le novità, però, potrebbero non essere finite qua. Vediamo cos’altro è emerso.

Le due grandi possibili novità che riguardano Mare Fuori

Dopo l’enorme successo riscosso dalle prime tre stagioni di Mare Fuori, serie Rai, che poi ha traslocato per un periodo di tempo su Netflix, per poi tornare su Rai Play, pare che si stia pensando di dare luogo ad uno spin-off sulla vita di alcuni protagonisti molto amati della fiction. In particolar modo, stando a quanto rivelato dalla pagina Twitter Cinguetterai, pare che i produttori di Mare Fuori si stiano preparando anche all’idea di dare luogo ad un musical sul fenomeno degli ultimi anni.

Come se tutto questo non fosse abbastanza, poi, si starebbe seriamente valutando anche l’ipotesi mettere in scena un film incentrato sulla vita di alcuni dei ragazzi dell’IPM, il carcere minorile di Napoli in cui è ambientata tutta la serie. Al momento, però, non ci sono ancora conferme ufficiali di quanto appena dichiarato.

La reazione degli utenti del web e dei fan della serie

C’è da dire, però, che nel momento in cui è stata diramata questa notizia, sul web è scoppiato il caos. La maggior parte degli utenti di Twitter, infatti, si sono mostrati particolarmente contrariati dalla decisione che pare sia stata presa dai produttori di Mare Fuori.

Dare luogo ad un musical e ad un film incentrato sulla vita di alcuni protagonisti della serie tv, infatti, sembra davvero una scelta troppo azzardata e forzata. In questo modo, infatti, si corre il rischio di rovinare per sempre una serie che, almeno per le prime tre stagioni, è riuscita a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Non resta che attendere, dunque, per vedere come andrà a finire.