La mattinata del 20 Marzo è stata animata dalla consueta messa in onda di Viva Rai2!. Il format, ormai, ha conquistato un posto fisso nel cuore degli italiani. In ogni puntata, infatti, si può assistere a colpi di scena inaspettati. Oltre agli ospiti, è Rosario Fiorello ad attirare l’attenzione. La sua capacità di improvvisare e di dare vita a siparietti divertenti non può passare inosservata. In particolare, c’è stato tanto clamore per il confronto con la presunta imitatrice di Giorgia Meloni. Gli spettatori non ci hanno messo molto per capire chi si celasse dietro alla conversazione.

Viva Rai2!, Fiorello ospita l’imitatrice di Giorgia Meloni: chi c’è dietro?

Rosario Fiorello ha trasformato Viva Rai2! in un format inusuale e sempre divertente. Le puntate, caratterizzate da risate, coreografie e ospiti speciali, non smettono di sorprendere. Questa mattina, il conduttore ha annunciato di essere in collegamento con l’imitatrice di Giorgia Meloni. La voce della diretta interessata, fin dal primo momento, è apparsa sorprendentemente simile all’originale. Le sono state poste domande esilaranti sulla politica e l’invito a tornare nuovamente in trasmissione: “Giorgia, magari ti richiameremo qualche volta, eh!“.

Il pubblico, ormai abituato ai colpi di genio del presentatore, ha avuto pochi dubbi sull’identità dell’ospite. Stando ai commenti sui social network, infatti, fin dalle prime parole della donna, si è reso conto di essere in presenza della vera Presidentessa del Consiglio.

L’ironia di Giorgia Meloni e le battute sulla politica

Giorgia Meloni è apparsa alla mano e ben felice di interagire con Rosario Fiorello. Adeguandosi all’ironia del conduttore, ha svelato di protendere per la sinistra, di non saper fare altre imitazioni oltre a quella della politica italiana e di non essersi presentata alle urne delle primarie: “No, non ho votato“.

Nello studio di Viva Rai2!, in più occasioni, quasi come fosse un mantra, è stato ripetuto di essere in presenza di un’imitatrice, ma quei mezzi sorrisi non hanno convinto nessuno.

Per chi avesse perso questo simpatico intervento, è possibile recuperare la puntata gratuitamente sul sito di RaiPlay.