L’oroscopo della settimana dal 20 al 26 marzo ha in serbo tante sorprese. Queste giornate, stando alle previsioni astrologiche, saranno ricche di novità. Particolarmente rilevante è il quadro lavorativo, sentimentale e sociale. Alcuni segni faranno di tutto per affermarsi nel mondo del lavoro, mentre altri saranno maggiormente spinti dal desiderio di conoscere nuove persone.

Leone, Sagittario e Acquario saranno più socievoli che mai, al contrario di Gemelli, Vergine e Capricorno che si chiuderanno in loro stessi. Ariete, Bilancia e Pesci avranno obiettivi ambiziosi e Toro, Cancro e Scorpione saranno colpiti dalle magiche frecce di Cupido.

Per avere un quadro più chiaro della situazione dell’oroscopo della settimana, potrebbe essere d’aiuto consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 marzo: dall’Ariete al Cancro

Ariete: non vorrete limitarvi a portare avanti le vostre mansioni lavorative. Desidererete crescere dal punto di vista professionale, in modo da poter avere maggiori responsabilità e vantaggi economici. Si tratterà di un percorso complesso, ma questa settimana potrebbe regalarvi gioie inaspettate. Serie tv consigliata: Gli Anelli del Potere (Prime Video).

Toro: non potrete fare a meno della presenza del partner. L’amore continuerà ad avere un peso importantissimo nella vostra vita. Metterete il rapporto di coppia la centro delle dinamiche quotidiane. Raggiungerete un livello di complicità invidiabile. Inoltre, entrambi vi impegnerete per rendere le giornate ancora più piacevoli e divertenti. Serie tv consigliata: Arrow (Prime Video).

Gemelli: sarete poco socievoli con la vostra famiglia. Non avrete voglia di parlare dei recenti problemi perché avrete paura di non ricevere alcun supporto. Preferirete riflettere da soli, cercando di trovare la soluzione più adatta. Gli amici e il partner, però, noteranno subito qualcosa di diverso in voi. Serie tv consigliata: You (Netflix).

Cancro: questa settimana sarà caratterizzata da alti e bassi. In alcuni momenti, apparirete energici e pronti a tutto per le persone care, in altri, al contrario, sarete più suscettibili. La compagnia del partner, per fortuna, darà un contributo non indifferente. Sarà in grado di tranquillizzarvi e di trasmettervi tante emozioni positive. Il rispetto, ovviamente, sarà reciproco. Serie tv consigliata: L’Isola e il Maestro (Netflix).

20-26 marzo, oroscopo settimanale: dal Leone allo Scorpione

Leone: amerete il contatto con le persone. Non vi piacerà rinunciare alla socialità per colpa dei vostri impegni. Farete in modo di creare una stretta connessione tra la vita privata e quella lavorativa. Seppur con qualche piccola difficoltà, riuscirete in questo intento. Dal punto di vista sentimentale, sarete pieni d’amore per il partner. Agli occhi degli altri, apparirete inseparabili. Serie tv consigliata: Tenebre e Ossa (Netflix).

Vergine: sarete un po’ diffidenti nei confronti degli altri. Avrete paura di ricevere critiche inopportune, soprattutto sul posto di lavoro. Per questo motivo, avrete un atteggiamento un po’ freddo e distaccato. Andando oltre alle apparenze, però, vi rivelerete molto premurosi e cordiali. Inoltre, avrete a cuore il benessere della vostra famiglia. Serie tv consigliata: Carnival Row (Prime Video).

Bilancia: il lavoro sarà la vostra unica priorità. Non accetterete di non essere abbastanza preparati. Proverete a dimostrarvi all’altezza di ogni singola situazione. Non sempre, però, questo approccio si rivelerà vincente. In alcune occasioni, infatti, sarà più opportuno rimanere in disparte ad osservare. Serie tv consigliata: Mare Fuori (Netflix).

Scorpione: vi lascerete andare a sentimenti travolgenti e stimolanti. Non opporrete più resistenza perché vorrete solo vivere le vostre emozioni. Il partner condividerà questo stresso approccio. Cercherà di coinvolgervi nei suoi progetti e di realizzare qualcosa insieme a voi. Rimarrete sorpresi dal feeling che riuscirete a creare. Serie tv consigliata: Sciame (Prime Video).

Oroscopo e profili dal 20 al 26 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: durante questa settimana, brillerete di luce propria. Vi sentirete molto bene nei vostri panni. Riuscirete ad avere un bel rapporto con tutti, anche con quelle persone che consideravate così diverse da voi. Ci sarà qualche piccola preoccupazione in ambito lavorativo, ma non getterete la spugna. Il partner sarà fiero di voi. Serie tv consigliata: Red Rose (Netflix).

Capricorno: parlerete poco con il prossimo. Innalzerete una barriera difficile da abbattere che creerà una netta separazione tra voi e il mondo esterno. Queste giornate non saranno affatto semplici, soprattutto per via del forte stress. Dovrete provare a mantenere un certo equilibrio tra il lavoro e la vita privata. Serie tv consigliata: Last Light (Prime Video).

Acquario: sarete leali e sinceri verso le persone care. Non sopporterete l’idea di ferirle. Starete attenti alle parole da usare perché vorrete evitare qualsiasi tipo di fraintendimento. Questo comportamento sarà molto apprezzato, anche se potrebbero esserci dei piccoli contrasti con i colleghi di lavoro. Attenzione a non dargli troppo peso. Serie tv consigliata: Palpito (Netflix).

Pesci: deciderete di provare a raggiungere i vostri obiettivi più ambiziosi. Vi impegnerete con tutte le vostre forze per cercare di attirare l’attenzione delle persone giuste. Avrete risultati positivi, ma ancora non all’altezza dei vostri desideri. Dovrete attendere un po’ di tempo ed essere clementi con voi stessi. Serie tv consigliata: La Regina del Sud (Netflix).