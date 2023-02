Oggi pomeriggio all’ATP Montpellier 2023 si gioca l’incontro Sinner-Fils, valido per le semifinali del torneo di categoria ATP 250. Al debutto, Jannik si è sbarazzato in due set di Lorenzo Sonego (6-4, 6-2 i parziali). Netta la superiorità dimostrata dal numero uno del tennis italiano nel derby azzurro di ieri, soprattutto quando ha scelto di alzare il livello del proprio gioco all’inizio del secondo set. Lorenzo esce di scena dall’Open Sud de France senza troppi rimpianti, consapevole della forza del suo avversario, semplicemente di un’altra categoria (o cilindrata). Grazie a questo successo, Jannik accede alla semifinale del torneo dove troverà l’enfant prodige transalpino Arthur Fils, per quello che si profila come un match affatto banale.

Di seguito le informazioni su dove vedere Sinner-Fils oggi 11 febbraio in televisione e in streaming.

ATP Montpellier: a che ora e dove vedere Sinner-Fils in TV

L’incontro Sinner-Fils, semifinale dell’ATP Montpellier, sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Tennis (canale 205 di Sky) e SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). L’inizio del match è fissato per oggi pomeriggio alle ore 15:00. A seguire la seconda semifinale del torneo tra la testa di serie numero 1 Holger Rune e lo statunitense Maxime Cressy.

Sui campi siamo avversari, ma fuori dal campo saremo sempre amici 👊🏼 pic.twitter.com/BDWySlmFbd — Jannik Sinner (@janniksin) February 10, 2023

L’avversario di Sinner è il 18enne Arthur Fils, giocatore rivelazione dell’Open Sud de France. Classe 2004 e attuale numero 163 del ranking, il giovanissimo talento francese ha già eliminato nel corso del torneo il connazionale Richard Gasquet e lo spagnolo Bautista Agut (numero 24 del mondo e reduce dall’eliminazione al quarto turno dell’Australian Open). Ai quarti Fils ha superato l’altro francese Quentin Halys, 7-6(3) 6-3, confermando il percorso fin qui immacolato nel torneo.

Questa è la prima volta che Jannik e Arthur si affrontano in un match ufficiale del circuito ATP. Sulla carta è Sinner ad avere i favori del pronostico, ma quella odierna non sarà una semifinale semplice per l’altoatesino, che dovrà essere bravo a spegnere l’esuberanza e l’esplosività della stellina di casa. Ci riuscirà?

MONTPELLIER MAGIC ⭐️ The @ArthurFils1 show continues as he defeats Halys 7-6 6-3 to reach a 1st @atptour semi-final 🚀#OSDF23 pic.twitter.com/dS2xrXzwSc — Tennis TV (@TennisTV) February 10, 2023

ATP Montpellier: dove vedere Sinner-Fils in streaming

Lo streaming del match Sinner-Fils dell’ATP 250 di Montpellier sarà visibile su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX e Tennis Tv. L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio alle ore 15:00 sul Court Patrice Dominguez.

Crediti immagine di copertina: @SuperTennisTv (profilo ufficiale Twitter di SuperTennis TV