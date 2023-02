Ieri sera, è andata in onda la terza puntata del Festival di Sanremo 2023. Uno tra i primi artisti a esibirsi è stato Gianluca Grignani. La sua performance, però, non è andata nel modo desiderato. Il cantante, infatti, è stato costretto a fermarsi a causa di alcuni problemi tecnici. Solo dopo aver segnalato la cosa, è riuscito a portare a termine il brano. Alcuni utenti, nel giro di quei concitati momenti, hanno accusato l’artista di aver pronunciato una parola blasfema. È stato il diretto interessato a fare luce sulla questione.

Festival di Sanremo 2023, Gianluca Grignani si difende dalle accuse: “Mi dispiace per lui”

Gianluca Grignani, che si è esibito con Quando ti manca il fiato, è finito al centro della bufera. Nel giro di pochi minuti, tutti hanno iniziato a parlare della sua presunta bestemmia. La notizia si è diffusa così velocemente da diventare virale. L’artista, notevolmente infastidito, è subito intervenuto per spiegare come sono andate le cose. Ha rivelato di non aver detto nulla di sconveniente. Non capisce il motivo per cui le persone debbano inventare simili cattiverie. L’obiettivo era solo quello di trasmettere un bel messaggio:

Non so chi si è inventato questa cosa, però in realtà mi dispiace per lui. Ho detto “porto via”, non ho detto qualsiasi altra cosa. Detto questo, chi invece pensa diversamente si vede che non sa portare via niente. Io invece mi sono portato via le vostre ca**ate.