Mentre andava in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2023, si sono susseguite alcune voci rispetto ad una rissa che sarebbe scoppiata dietro le quinte dell’Ariston tra due cantanti in gara. A lanciare le indiscrezioni erano stati Amedeo Venza e Deianira Marzano spiegando che due big (le cui iniziali sono A ed M) si sarebbero lanciati dei bicchieri d’acqua nel backstage.

Anna Oxa e Madame hanno litigato nel backstage di Sanremo 2023?

Un giornalista di All Music Italia ha poi confermato spiegando che:

ATTENZIONE lite dietro le quinte. Si parla di una famosa cantante e di una collega. Update sulla presunta lite (non ancora sicura al 100%): stiamo cercando conferme sulla cosa, nessuno vuole dire niente e quando nessuno vuole dire niente, molto spesso, vuol dire solo una cosa. Allora, pare che una cantante abbia tirato un bicchiere d’acqua in faccia a un’altra prima della sua esibizione. Motivi al momento ignoti.

Alcune voci raccontavano di una presunta lite tra Anna Oxa e Madame. La Oxa avrebbe detto alla giovane Francesca, questo il vero nome di Madame, di andarsi a vaccinare. Madame avrebbe reagito nel peggiore dei modi. Così sono iniziate a circolare notizie secondo cui sarebbero volati bicchieri d’acqua tra le due big in gara. Nonostante le varie indiscrezioni, lo stesso giornalista di All Music ha poi tranquillizzato tutti affermando che non c’è stata nessuna lite tra cantanti tant’è che in sala stampa è arrivata poi la smentita ufficiale durante il corso della serata:

Fine ufficiale del circo. Non c’è stata nessuna lite. In sala stampa è arrivata la smentita. Possiamo continuare con la gara. See u next drama.

La Rai smentisce la rissa dietro le quinte di Sanremo 2023: qualcuno fa ironia

Dunque dopo la smentita ufficiale sembrano non esserci dubbi. Tra i cantanti in gara a Sanremo 2023 tutto prosegue in modo tranquillo e civile. E tra di loro c’è anche chi si è lasciato andare ad un po’ di ironia. Guardate che cosa hanno pubblicato Colapesce e Dimartino dopo aver appreso la fake news su bicchiere gate: