Michele Rech, conosciuto con il nome d’arte di Zerocalcare, sta per tornare su Netflix con una nuova e imperdibile serie intitolata Questo Mondo Non Mi Renderà Cattivo. In molti ricorderanno il successo ottenuto grazie a Strappare Lungo i Bordi. La storia animata, composta da sei episodi, era riuscita a trasmettere tantissime emozioni. Proprio per questo motivo, le aspettative sono davvero molto alte. Nelle ultime ore, la piattaforma ha deciso di rilasciare il teaser trailer ufficiale, che ha permesso di dare un primo sguardo ad alcune scene.

Questo Mondo Non Mi Renderà Cattivo, arriva la seconda serie tv di Zerocalcare: i dettagli

Non c’è alcun collegamento temporale tra Strappare Lungo i Bordi e Questo Mondo Non Mi Renderà Cattivo. Si tratta di due serie tv diverse tra loro, che portano in scena trame non complementari. Nonostante questo, nel titolo, sarà possibile trovare i personaggi che hanno caratterizzato il primo progetto, come Zerocalcare, l’Armadillo, Secco e Sarah. Anche lo stile dei disegni e delle animazioni è in linea con quello precedente.

Non si sa molto sulla narrazione, però, il rilascio di un filmato inedito ha permesso di ottenere qualche dettaglio in più. Il teaser trailer, in particolare, mostra alcune interazioni tra i protagonisti. Sembra che, anche in questo caso, si sia deciso di mantenere un linguaggio ironico e divertente. Impossibile non riconoscere frasi iconiche come: “Annamo a pijà er gelato“.

Quando uscirà Questo Mondo Non Mi Renderà Cattivo?

La data del rilascio ufficiale di Questo Mondo Non Mi Renderà Cattivo non è ancora stata resa nota. Nel teaser trailer di Netflix, infatti, è presente solo una vaghissima indicazione: “Prossimamente“. È probabile, però, che l’attesa non sia eccessivamente lunga. Al momento, è stato dichiarato che la serie tv sarà composta da sei episodi. Ognuno di essi avrà la durata di circa 30 minuti.