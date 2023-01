In questi giorni, Unieuro — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — rende disponibile una nuova iniziativa promozionale nell’ambito degli Unieuro Specials: la TV OLED Week comprende offerte su una variegata serie di prodotti — più e meno costosi — con sconti a partire dal 20%.

Come il nome della promozione lascia facilmente intuire, tutte le offerte di seguito selezionate interessano il mondo delle smart TV e in particolare toccano esclusivamente quelle con pannelli OLED. Se desiderate buttare un occhio anche in casa di altre catene concorrenti, non dovete fare altro che visitare la nostra pagina dedicata alle offerte smart TV.

Offerte TV OLED Week di Unieuro (fino al 29 gennaio)

Prima di entrare nel vivo delle offerte TV, vediamo qualche informazione di carattere generale sulla nuova promozione di Unieuro: gli sconti della TV OLED Week sono già disponibili sullo store online della nota catena nel momento in cui scriviamo; le offerte saranno valide solo per pochi giorni, infatti la scadenza della promozione è prevista per il 29 gennaio 2023. Gli sconti partono dal 20% e toccano una lunga lista di prodotti, tuttavia sono previste anche delle esclusioni: si tratta di tre codici presenti nel volantino in corso: GOL55CS6, GOL65A26, SAMQE55S95BA.

Fatte queste doverose premesse — la consegna a domicilio è gratuita dove espressamente indicato e non manca la possibilità di scegliere il ritiro in negozio —, andiamo subito a scoprire le migliori offerte sulle smart TV OLED proposte da Unieuro:

Queste e tutte le altre offerte della promozione possono essere visionate al link sottostante:

