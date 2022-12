Questo periodo dell’anno è sempre accompagnato da un evento molto atteso: le esibizioni dei bambini dello Zecchino D’Oro. Il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, anche questa volta saprà regalare grandissime emozioni. In totale, la 65esima edizione sarà composta da tre puntate. Le prime due vedranno la conduzione di di Francesca Filadini e Paolo Conticini, mentre l’ultima verrà affidata a Carlo Conti che, per la sesta volta consecutiva, svolge anche il ruolo di direttore artistico. Ovviamente non mancherà l’intrepida giuria che avrà il compito di ascoltare le esibizioni ed eleggere la vincitrice.

Lo Zecchino D’Oro 2022 torna in TV: i dettagli della nuova edizione

Lo Zecchino D’Oro regalerà al 2022 tante nuove emozioni. Finalmente, i fedeli spettatori di Rai 1 potranno scoprire cosa avranno in serbo i piccoli protagonisti di uno dei cori più acclamati in Italia. Il compito di dare un giudizio definitivo verrà affidata alla giuria che sarà composta da 12 bambini, guidati da Ninna e Matti, da Cristina D’Avena e Alessandro Politi.

La prima puntata, con i suoi 7 brani, andrà in onda oggi 22 Dicembre, a partire dalle 17.05. Mentre la seconda e la terza sono previste per il 23 e il 24 Dicembre.

Tutte le canzoni in gara per lo Zecchino D’Oro 2022

Per questa edizione dello Zecchino D’Oro, sono state scelte 17 canzoni. Alla scrittura, hanno partecipato personalità di grande spicco come Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Eugenio Cesaro, Deborah Iurato e Virgilio. In particolare, è possibile trovare: