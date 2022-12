Giungono notizie interessanti in merito allo show che condurrà Loretta Goggi su Rai 1. Parliamo di un programma televisivo tutto suo e che, dopo aver avuto problemi in fase di decollo, potrebbe finalmente arrivare sulla rete ammiraglia della tv di Stato, a marzo 2023. A tal proposito, TvBlog ha svelato ulteriori dettagli che andranno a impreziosire e incorniciare le quattro puntate, molto probabilmente in onda ogni venerdì, dello show della giurata di Tale e Quale Show. Ecco quali sono.

Le indiscrezioni sulle puntate dello show di Loretta Goggi

Come dianzi accennato, sono emerse alcune informazioni piuttosto interessanti in merito allo show che vedrà al timone della conduzione l’ex giurata del talent show condotto da Carlo Conti, ovvero Loretta Goggi.

Ad annunciarle, ci avrebbe pensato il portale TvBlog che ha rivelato che, una delle puntate dello spettacolo, dovrebbe intitolarsi “Benedetta Primavera” – vi ricordiamo ancora una volta, che non si tratta di un qualcosa reso in modo ufficiale.

Gli ospiti che “presenzieranno” – anche se non fisicamente – saranno: Pierpaolo Spollon, Diana Del Bufalo e Simone Montedoro. Difatti, gli ospiti saranno protagonisti di duetti speciali in cui si esibiranno con artisti che hanno fatto la storia della musica italiana (e non solo). Lo faranno a distanza, con l’utilizzo della tecnologia. In pratica, agli occhi dei telespettatori il mito – vivente o non – sembrerà affiancare fisicamente l’ospite che, in realtà, avrà registrato la sua esibizione in separata sede.

Il programma, prodotto dalla società Blu Yazmine di Ilaria Dallatana, Francesca Canetta e Carlo Bergamo, potrebbe avere anche anche delle presenze fisse per tutti e quattro gli appuntamenti prefissati (ognuno dei quali dovrebbe avere un tema diverso). I nomi attualmente in circolazione sono quelli di Lucia Ocone e di Michela Giraud, ma in entrambi i casi mancano ancora le firme.

Quando rivedremo la Goggi a Tale e Quale Show

Ovviamente, appare piuttosto semplice intuire il fatto che, nel corso delle prossime settimane il cast verrà definito, mentre le registrazioni dovrebbero iniziare a fine gennaio.

Mentre, rivedremo Loretta Goggi su Rai 1 a Tali e Quali Show, la versione nip del fortunato titolo di Carlo Conti, a partire da sabato 7 gennaio. Cinque le puntate previste, alle quali seguiranno i due speciali (già registrati e di cui vi abbiamo svelato anche il vincitore) dedicati al Festival di Sanremo, la kermesse canora più importante d’Italia.