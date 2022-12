Nel corso di una recente intervista, Amadeus ha fatto delle confessioni inedite sul Festival di Sanremo 2023. La competizione canora più attesa di sempre è alle porte e fervono i preparativi per organizzare al meglio l’evento. Il conduttore, però, ha voluto fare qualche considerazione in merito alle presenze femminili che potrebbero accompagnarlo in questa avventura.

Le confessioni di Amadeus sulle presenze femminili al Festival di Sanremo 2023

Come ogni anno, a ridosso dell’inizio del Festival di Sanremo, cominciano a trapelare sul web indiscrezioni e informazioni in merito alle persone che saliranno sul palco del teatro Ariston. Non si parla solo di cantanti, ma anche di ospiti, co-conduttori e co-conduttrici. Ebbene, proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, Amadeus ha voluto fare una confessione.

Durante un’intervista rilasciata nel programma “Facciamo finta che“, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101, Amadeus ha svelato di avere già in mente un’idea su chi possa essere una presenza femminile che potrebbe accompagnarlo nella sua avventura. Il conduttore, però, non si è voluto sbottonare più di tanto, in quanto ha ammesso di non aver ancora trovato la giusta quadra, tuttavia, ha già delle idee alquanto interessanti.

Amadeus lancia messaggi ai giovani

In merito alla scelta dei volti femminili che salgono, di volta in volta, sul palco di Sanremo, Amadeus ha detto di andare molto a sensazione. Nella maggior parte dei casi, infatti, viene pervaso da un’istinto cos forte che lo spinge a credere che quella sia la persona giusta. Questo, ad esempio, è ciò che è accaduto con Francesca Fagnani. Nel corso dell’intervista, poi, Amadeus ha svelato anche l’importanza per Sanremo 2023 di avere un pubblico giovane. Essi rappresentano il futuro e, soprattutto, sono sempre circondati dalla musica. Per tale ragione, rappresentano una porzione di pubblico fondamentale ed imprescindibile.

Infine, poi, il presentatore ha concluso la sua intervista mandando un messaggio motivazionale. Amadeus ha detto che da quando era bambino sognava di diventare un conduttore e di condurre Sanremo. I suoi parenti e conoscenti lo prendevano in giro, tuttavia, grazie alla sua passione e determinazione, è riuscito ad arrivare dove voleva, pertanto, questo dovrebbe incoraggiare tutti ad inseguire i propri sogni.