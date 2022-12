C’è Posta per Te sta per tornare e sarà una nuova edizione campione di ascolti come quella passata. C’è da scommetterlo quando si tratta di Maria De Filippi. I suoi programmi – soprattutto quando guidati da lei in prima persona – riescono sempre a intercettare consensi nel pubblico generalista, che trova rassicurante la sua presenza sul teleschermo. È stato così anche per Tu si que vales, che pure non aveva niente da invidiare ad Italia’s got talent, eppure il primo continua ad assicurarsi il pubblico del sabato sera ogni anno, l’altro è stato cancellato da Sky. Insomma, come a dire che non conta il format, tanto quanto Maria De Filippi sullo schermo. Ma vediamo che cosa ci dobbiamo aspettare da quest’ultima edizione, la ventiseiesima.

Grandi ospiti a C’è Posta per Te: da gennaio su Canale 5

La produttrice Fascino aprirà le porte del suo people subito dopo le feste, il 7 gennaio. Al timone ci sarà sempre lei, a raccontare le storie, le gioie e i dolori, di generazioni. Protagoniste le storie delle persone comuni che richiedono l’aiuto della signora di Canale 5 scrivendo al programma.

Come ogni anno ci saranno anche tanti ospiti: personaggi noti del mondo dello spettacolo e dell’arte. Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato i primi due nomi e anche questa volta la campionessa di ascolti ha fatto il colpaccio. Infatti, in puntata ci saranno il cantante Massimo Ranieri e l’attrice Charlize Theron. Entrambi sono già stati ospiti di Maria De Filippi, pertanto ormai si è instaurato un certo feeling con la conduttrice.

Appuntamento dunque per sabato 7 Gennaio 2023 su Canale 5, in prima serata per una prima imperdibile puntata di C’è Posta per Te.