Archiviato un deludente Black Friday e superato anche l’8 dicembre, entriamo nel vivo del periodo natalizio, con le principali catene dell’elettronica di consumo operative in Italia che si sono attrezzate con il Sottocosto, proponendo migliaia di prodotti in offerta, a prezzi spesso più convenienti di quelli reperibili durante il periodo del venerdì nero.

Unieuro, MediaWorld ed Euronics sono le protagoniste del momento e, con il loro volantino Sottocosto, propongono offerte molto interessanti su un gran numero di smart TV, con modelli OLED e modelli QLED, soprattutto targati LG e Samsung, a farla da padrone. In questo articolo vi segnaliamo quelle che secondo noi sono le migliori offerte su di esse, suddivise per catena ed elencate in ordine decrescente di prezzo.

Sottocosto Unieuro: ecco le migliori TV in offerta

Unieuro ha lanciato il proprio volantino Sottocosto che propone fino al prossimo 17 dicembre, online e in negozio, numerose offerte su tantissimi prodotti tecnologici. Tra i prodotti in offerta, rientrano un buon numero di smart TV, di nostro interesse in questo articolo.

Tutte le offerte nella categoria “TV, DVD e Home Cinema” del Sottocosto Unieuro

Ricordiamo, inoltre, che con l’acquisto online è possibile beneficiare della consegna gratuita. Per quanto riguarda il pagamento, invece, è possibile puntare sul pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna oppure con PayPal. Salvo esaurimento scorte, poi, tutte le offerte saranno attive fino al prossimo 17 dicembre e possono essere consultate tramite il link sottostante.

Tutte le offerte del Sottocosto Unieuro – fino al 17 dicembre

Sottocosto MediaWorld: ecco le migliori TV in offerta

Il volantino Sottocosto di MediaWorld è attivo da oggi e lo sarà fino al prossimo 18 dicembre, in negozio e online, consentendo ai potenziali clienti di acquistare un gran numero di prodotti tecnologici in offerta a prezzi molto convenienti.

In questa sede vi segnaliamo le migliori offerte sulle smart TV proposte dalla catena tedesca; qualora siate interessati alle migliori offerte su altre categorie di prodotto, potete trovare i nostri articoli dedicati sulle migliori offerte di MediaWorld per quanto concerne smartphone e tablet Android e per quanto concerne informatica e dispositivi indossabili.

Tutte le offerte nella categoria “TV e Home Cinema” del Sottocosto MediaWorld

Come anticipato, queste e tutte le altre offerte del Sottocosto di MediaWorld saranno attive fino al prossimo 18 dicembre (salvo esaurimento scorte). Vi segnaliamo, inoltre, che MediaWorld offre la possibilità di sfruttare la consegna gratuita sui prodotti in offerta e permette di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure per il finanziamento a tasso zero in 20 rate (che può essere richiesto direttamente online).

Tutte le offerte del Sottocosto MediaWorld – fino al 18 dicembre

Sottocosto Euronics: ecco le migliori TV in offerta

Anche Euronics vuole dire la sua e propone tantissime offerte sui prodotti più disparati; sebbene le offerte sulle smart TV siano in numero minore rispetto alla concorrenza, risultano comunque molto interessanti.

Tutte le offerte nella categoria “Audio Video” del Sottocosto Euronics

Come anticipato poco sopra, tutte le offerte del Sottocosto di Euronics saranno attive fino al prossimo 24 dicembre 2022. Euronics consente di pagare i propri acquisti tramite bonifico anticipato, carta di credito, PayPal o tramite finanziamento rateale, anche online, con Agos, Findomestic e Klarna.

Va, tuttavia, segnalato che il rivenditore non offre il servizio di spedizione gratuita: i prezzi partono dai 45 euro richiesti per la consegna standard e arrivano ai 49 euro per la consegna al piano; tuttavia, Euronics permette di scegliere l’opzione “Prenota e ritira” per potere acquistare online il prodotto e ritirarlo in un negozio Euronics indicato dal cliente, il tutto senza costi aggiuntivi.

Tutte le offerte del Sottocosto Euronics – fino al 24 dicembre

