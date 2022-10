Nel momento in cui scriviamo, Unieuro ed Euronics — due delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo nonché tra le più attive online — rendono disponibili due nuove iniziative promozionali valide online solo per un periodo di tempo limitato con tantissime offerte su prodotti tecnologici delle categorie più disparate, inclusa una notevole selezione di smart TV.

In questa sede non verranno trattati gli sconti relativi ad altre categorie di prodotti, che saranno oggetto di un articolo separato su TuttoTech.net. Se cercate delle soluzioni alternative, inoltre, vi ricordiamo che gli sconti di MediaWorld sono ancora attivi. Detto questo, torniamo alle due promozioni e alle offerte di nostro precipuo interesse.

Offerte TV “Temptation Black Friday” di Unieuro (fino al 2 novembre)

Partiamo con il riassumere brevemente le informazioni più importanti della nuova iniziativa promozionale targata Unieuro: “Temptation Black Friday” è una promozione valida sia sullo store online che nei punti vendita fisici della catena; gli sconti parte dell’iniziativa saranno disponibili per pochissimi giorni, infatti la scadenza è fissata per il 2 novembre 2022.

Ricordandovi che la consegna è gratuita solo ove ciò sia espressamente indicato — in alternativa, è comunque possibile optare per il ritiro gratuito in negozio — passiamo alle migliori offerte disponibili in ambito TV:

Queste e tutte le restanti offerte della promozione sono disponibili al seguente link:

Offerte TV del SOTTOCOSTO ONLINE di Euronics (fino al 6 novembre)

A differenza dell’offerta appena descritta, il SOTTOCOSTO di Euronics è valido solo online, prevede sconti fino al 50% e una scadenza più lunga: gli sconti saranno disponibili fino al 6 novembre prossimo. In questo caso la consegna non è mai gratuita, ma è sempre possibile optare per il servizio Prenota e ritira.

Ecco le migliori offerte TV disponibili:

Queste e tutte le restanti offerte della promozione sono disponibili al seguente link:

