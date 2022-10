Il mondo dello streaming italiano, sempre più apprezzato, dal 15 settembre, può contare sulla presenza di un altro colosso. Si tratta di Paramount+, deciso ad affermarsi con i suoi contenuti originali. Si tratta di una piattaforma che ha già molto da offrire. Il mese di Ottobre si colorerà con tanti nuovi contenuti. Tra i più attesi ci sono Corpo Libero, Teen Mom Italia e From.

Paramount+, i titoli in arrivo a Ottobre: dal Mom Italia a Corpo Libero

Paramount+ offre titoli di ogni tipo. L’obiettivo è quello di dare modo agli abbonati di soddisfare le loro aspettative. Si tratta di un servizio nuovo in Italia che, nonostante la curiosità suscitata, deve ancora crescere. Per questo motivo, c’è grande attenzione sui contenuti in arrivo. Proprio come le altre, anche questa piattaforma ha deciso di puntare su film ispirati a tematiche di Halloween. Per esempio, si potrà assistere a Monster High: The Movie (7 Ottobre), dedicato ai più piccoli e a Non Siamo Soli-Significant Other (8 Ottobre), incentrato sull’inquietante viaggio di una giovane coppia. Per quanto riguarda le serie tv, sarà impossibile ignorare l’arrivo della prima stagione di From (5 Ottobre) e di Lasciami Entrare-Let The Right One In (21 Ottobre), entrambe appartenenti al genere horror.

Altri titoli molto attesi sono Beavis & Butt-Head Alla conquista dell’Universo (11 Ottobre), Teen Mom Italia (13 Ottobre), che vede come protagoniste cinque giovani donne in attesa dei loro bambini, e Corpo Libero (26 Ottobre), basato sull’amore per lo sport e sui sacrifici che esso comporta.

Come fare per vedere Paramount+

Paramount+ è un servizio disponibile su abbonamento. Con 7,99 euro al mese è possibile accedere a tutti i contenuti della piattaforma. I nuovi utenti possono anche usufruire di un periodo di prova della durata di 7 giorni. Per via della partnership tra Sky e Paramount, tutti gli iscritti a Sky Cinema non avranno alcun costo aggiuntivo. Per i prossimi mesi, è previsto l’arrivo di molti contenuti dedicati a tutta la famiglia.