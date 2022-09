Il mondo dello streaming è in continua crescita. Ai colossi come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video, in Italia, si è aggiunta una nuova piattaforma. Si tratta di Paramount+, già disponibile in diversi luoghi come Stati Uniti, Australia, Canada, America Latina, Medio Oriente e Paesi Nordici.

La presentazione si è tenuta nella giornata di ieri 14 settembre, dove il portale di Davide Maggio ha seguito con attenzione l’evento.

Disponibile in Italia la piattaforma di Paramount+: i dettagli

C’è grande curiosità riguardo alla piattaforma di Paramount+. Qualche settimana fa, aveva promesso di essere pronta a lancio in grande stile, con tanti contenuti dedicati alle famiglie. Durante la conferenza, iniziata alle 20.26, Marco Nobili, nei panni di International General Manager, ha rivelato che l’obiettivo è quello di esportare la piattaforma in ben 45 Paesi entro la fine del 2022. Stando alle sue parole, si tratta di un servizio davvero variegato, adatto ai gusti di tutti.

Dopo un filmato di presentazione del catalogo, è stata data la possibilità a Carlo Verdone di salire sul palco. L’attore ha ammesso di essere molto legato a Paramount perché il primo film che ha visto insieme a suo padre apparteneva proprio a questa casa produttrice. Subito dopo, sono stati menzionati alcuni titoli resi disponibili da servizio come la saga di Star Trek, Scream 5, Sonic 2, Spongebob e Paw Patrowl. Saranno presenti anche serie tv italiane: Circeo e Corpo Libero.

Durante l’evento, c’è stato anche un siparietto divertente dove due squadre contrapposte si sono sfidate per accaparrarsi la vittoria. La prima, soprannominata reality e composta da Elettra Lamborghini, Ignazio Moser e Luca Vezil, non è riuscita a trionfare contro quella dell’animazione, formata da Riccardo Zanotti e Elio Biffi dei Pinguini, Edoardo Ferrario e Luca Ravenna.

Roberto Benigni cambia idea e sorprende tutti

Non sono in pochi a credere nella piattaforma di Paramount+. Per esempio, per ammissione di Nicolò De Devitiis, grande spazio verrà data anche alla figura di Roberto Benigni. L’attore, fino a questo momento, si era sempre rifiutato di affacciarsi al mondo dello streaming. L’offerta del servizio, però, gli ha fatto cambiare idea. Uno dei suoi contributi consisterà nella lettura e nell’interpretazione del Cantico di San Francesco.

Non sono passati inosservati neanche i film Ti Mangio il Cuore, dove Elodie interpreta la moglie di un boss innamorata di un membro della banda rivale, e Quattordici Giorni, incentrato sulla fine di una relazione complicata.

Come accedere a Paramount+

Paramount+ è disponibile dal 15 settembre. Per accedere alla piattaforma e all’intero catalogo, è necessario essere in possesso di un abbonamento esclusivo. È possibile scegliere tra un’offerta mensile, attualmente fissata a 4,99 euro, e una annuale a 79,90 euro.

Ovviamente, i titoli presenti sul sito non si limitano a quelli sopracitati. Ci sono tante altre sorprese da scoprire.