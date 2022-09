Grandi novità per Sky Q. È in arrivo Radioplayer Italia, l’applicazione ufficiale delle radio italiane che permetterà di accrescere il numero di applicazioni presenti su Sky Q. Nella piattaforma, oltre ai contenuti Sky, sono anche disponibili Netflix, RaiPlay, DAZN, discovery+, Prime Video di Amazon, Disney+, YouTube, Spotify, RTL 102.5 Play.

Radioplayer Italia arriva su Sky Q: ecco quando

A partire da domani, 6 Settembre 2022, Radioplayer Italia, l’app ufficiale delle radio italiane, sarà disponibile su Sky Q. L’applicazione permette di godersi centinaia di emittenti con musica, programmi e notizie, accedendo direttamente da Sky Q alle radio desiderate.

Non c’è bisogno di alcun tipo di registrazione. Si possono ascoltare a partire da domani, in modo gratuito, tantissime stazioni radio italiane, emittenti nazionali e un’ampia offerta di radio locali. Rock, pop, musica anni ’80 e ’90, lounge, su Radioplayer Italia si può trovare di tutto.

Inoltre, sarà possibile utilizzare anche le funzionalità dell’applicazione. Ad esempio sarà possibile scoprire le radio vicine o affini ai propri gusti, attraverso il comando “Suggerite”.

Come accedere a Radioplayer?

Accedere a Radioplayer è semplicissimo. Per gli abbonati Sky con Sky Q – via satellite o via internet – bisogna entrare nella sezione App e cercarla tra le varie disponibili; oppure, altrimenti, richiamarla tramite il controllo vocale con il comando “Apri Radioplayer”.