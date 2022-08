Tim Burton può essere considerato uno dei registi di maggior successo. Non è difficile riconoscere la sua firma. Infatti, nella maggior parte dei casi, dona ai film di sua creazione una lugubre atmosfera gotica. Inoltre, è in grado di creare personaggi stravaganti e dalle numerose sfaccettature. Finalmente, è in arrivo su Netflix uno dei suoi ultimi lavori. Si tratta di Mercoledì, la serie tv dedicata alla figlia di Gomez e Morticia Addams. Nelle ultime ore, è stato rilasciato uno dei teaser trailer ufficiali.

Diffuso il teaser trailer di Mercoledì, la nuova serie tv di Netflix

Mercoledì Addams è un personaggio alquanto singolare. È una ragazzina decisamente diversa dagli altri, amante del nero e dall’aria un po’ inquietante. Nella serie tv di Netflix, tutte queste caratteristiche vengono enfatizzate. Il teaser trailer mostra come, a causa del suo modo di fare, sia stata espulsa da tutte le scuole. Morticia e Gomez Addams, così, prendono la decisione di farla studiare all’istituto frequentato durante la loro gioventù. Si tratta della Nevermore Academy, decisamente più adatta alla personalità dell’intrepida della giovane.

Fin dalle prime immagini, la scuola appare avvolta da un alone di mistero. La protagonista avrà a che fare con un omicidio da risolvere, misteri in grado di far accapponare la pelle anche ai più coraggiosi e con un segreto rimasto sepolto per ben 25 anni.

Cast di Mercoledì: tutti gli attori protagonisti

Per la serie tv su Mercoledì, è stato scelto un cast d’eccezione. Fin dalle prime scene del teaser trailer, si può notare l’attenzione che è stata messa dalla produzione per scegliere attori adatti ai loro personaggi. Ecco la lista completa:

Jenna Ortega – Mercoledì Addams

– Mercoledì Addams Gwendoline Christie – preside Larissa Weems

– preside Larissa Weems Jamie McShane – Sheriff Galpin

– Sheriff Galpin Percy Hynes White – Xavier Thorpe

– Xavier Thorpe Hunter Doohan – Tyler Galpin

– Tyler Galpin Emma Myers – Enid Sinclair

– Enid Sinclair Joy Sunday – Bianca Barclay

– Bianca Barclay Naomi J Ogawa – Yoko Tanaka

– Yoko Tanaka Moosa Mostafa – Eugene Ottinger

– Eugene Ottinger Georgie Farmer – Ajax Petropolus

– Ajax Petropolus Riki Lindhome – Dr.ssa Valerie Kinbott

– Dr.ssa Valerie Kinbott Christina Ricci – Marilyn Thornhill

– Marilyn Thornhill Catherine Zeta-Jones – Morticia Addams

Luis Guzman – Gomez Addams

– Gomez Addams Isaac Ordonez – Pugsley Addams

Quando sarà disponibile Mercoledì?

Nel teaser trailer non è presente alcuna data ufficiale. Si fa riferimento solo a un generico periodo autunnale. È probabile, però, che Netflix decida di diffondere le otto puntate della serie tv per festeggiare Halloween.